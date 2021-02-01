Какие ограничения отменили в Калининградской области 1 февраля

Список запретов сократился до минимума. Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти объявили новый список послаблений антикоронавирусного режима. Прежде всего, сняты ограничения с проведения занятий в очном формате в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. С 1 февраля колледжи и техникумы возобновляют обучение. С 8 февраля рекомендуется начать работу вузов в очном формате при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

- Так как не был зафиксирован скачок заболеваемости среди студентов, принято решение о полноценном возобновлении обучения в колледжах и вузах, - цитирует губернатора Антона Алиханова пресс-служба правительства. - К обучению возвращаются больше 45 тысяч человек. Если в течение нескольких недель мы будем фиксировать положительную динамику по заболеваемости, то можно приступать к снятию и других ограничительных мер.

Есть изменения и в работе подростковых клубов и молодежных объединений. Занятия в помещениях разрешены группам до 12 человек, на открытых площадках – до 20 человек.

Оставшиеся ограничения до 1 марта выглядят так:

- продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов

- не разрешается государственная регистрация браков в торжественной обстановке

Cамоизоляция граждан старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания. продлевается до 22 февраля.