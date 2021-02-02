Где сделать прививку от коронавируса в Калининграде: все пункты вакцинации

Для калининградцев сегодня самый надежный способ получить прививку от ковида - записаться в лист ожидания иммунизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшее воскресенье региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекцией сообщил, что в Калининградскую область поступили две партии вакцины «Спутник V». Всего – около 11 000 доз.

В штабе отметили, что первая партия — около 10 000 доз — оперативно была доставлена в медучреждения региона, и из этой партии в минувшее воскресенье введено 260 доз. Вторая партия — 792 дозы — распределяется в медицинские учреждения.

Пункты иммунизации

Где же сегодня делают долгожданные прививки? По данным регионального минздрава, количество площадок массовой иммунизации населения пока остается без изменений. Прививки делают в девяти взрослых поликлиниках региона, а именно:

- поликлиника Центральной городской клинической больницы,

- поликлиника Горбольницы № 3 Калининграда,

- поликлиника городской больницы № 4 Калининграда,

- поликлиника Полесска,

- поликлиника Мамоново,

- поликлиника Гусева,

- поликлиника Озерска,

- поликлиника Советска

- поликлиника Немана.

Жителям области, желающими привиться от ковида, власти пока рекомендуют записываться в лист ожидания. Сделать это можно несколькими способами.

– через портал Госуслуг Калининградской области – www.uslugi.gov39.ru

- через «Интернет-приемную» на сайте министерства здравоохранения Калининградской области - www.infomed39.ru

- по телефону единого колл-центра: 122 (или 8-122);

– при личном обращении граждан в регистратуру поликлиник, где организованы прививочные пункты (см. список поликлиник).

Организаторы массовой вакцинации обещают, что по мере поступления новых партий вакцины пациентам, записавшимся в лист ожидания, перезвонят и назначат дату, время и место иммунизации.

Каков план вакцинации

Губернатор Антон Алиханов сообщал в Инстаграме, что согласно графику, утвержденному российского Минздрава, в феврале общий объем поставок вакцины в регион должен составить 30 тысяч доз. А главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» заявила, что к осени 2021 года в регионе планируется вакцинировать 60 % взрослого населения.

Елена Бабура обратила внимание на то, что в Калининградской области «увеличивается количество людей, которые будут прививаться против коронавирусной инфекции».

- То есть число людей, не восприимчивых к коронавирусной инфекции, будет увеличиваться. И вот когда это количество достигнет более шестидесяти процентов, то вирус не будет так активно циркулировать, - объяснила Бабура.

По подсчетам регионального Роспотребнадзора, «из 800 тысяч взрослого населения нужно привить 60 процентов».

- Это достаточно большая цифра! – так оценила план вакцинации Елена Бабура.

По последним данным, в Калининградской области получили вакцину более 2 000 человек, из которых 970 – привиты полностью (то есть прошли иммунизацию в два этапа).

Кому откажут в прививке?

В региональном минздраве напоминают, в каких случаях пациентам могут отказать в вакцинации.

- если гражданин не является жителем Калининградской области;

- если при обращении температура у пациента превышает 37 градусов;

- если у пациента есть хроническое заболевание (сахарный диабет, аллергия, заболевания центральной нервной системы и сердечно-сосудистые заболевания);

- среди противопоказаний - перенесенный в течение последнего года острый коронарный синдром или инсульт, туберкулёз, новообразования, сифилис и ВИЧ. Не вакцинируют также беременных женщин, кормящих матерей и тех, кто в ближайшие три месяца планирует зачать ребенка.