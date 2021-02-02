«Большой брат» все видит: в Калининграде школьников-хулиганов вычислили с помощью домофона

Через несколько секунд боковое стекло проломят куском льда. Кадры зафиксированы подъездной камерой "Умного домофона". Фото: Умный домофон

Снег в Калининградской области в последние годы явление нечастое, тем более, такой серьезный снег, как сейчас. Поэтому неудивительно, что у детворы немного сносит крышу. В хорошем смысле. Хотя иногда случается, что и в плохом.

На днях, например, группа школьников решила пошалить во дворе дома на улице Маточкина в Калининграде. Обычные снежки быстро надоели, решили по-зимнему «разобраться» с припаркованной машиной.

- Стоит давно, хозяин, наверное, куда-то далеко уехал, - предположил самый старший.

Вначале «обстреляли» автомобиль кусками льда, а затем и вовсе выбили стекло у машины. Такая вот зимняя забава. Хорошо еще, что по капоту прыгать не стали.

Хулиганов вычислили быстро. Ребятня и не подозревала, что все их пакости записываются на камеру системы «Умный домофон». На их счастье, владелец машины (он, как выяснилось, никуда не уезжал) оказался человеком добрым и великодушным – в полицию заявлять не стал.

Кстати, это далеко не первое преступление, которое раскрывается, благодаря системам видеофиксации. В позапрошлом году видеокамера помогла задержать юную дамочку, которая по доброй калининградской традиции в ночь на Пасху решила раскрасить причиндалы у бронзовых быков в центре Калининграда. Полицейские, посмотрев видео, добрую традицию не оценили – «художница» была задержана и оштрафована.

А совсем недавно, в январе этого года, группа школьников-хулиганов попыталась сломать знаменитый Пряничный домик в Зеленоградске. Благодаря камере «Безопасного города», вандалов определили быстро – ими оказались учащиеся одного из калининградских колледжей.