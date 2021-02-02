Знай наших! Калининградка вошла в топ-15 лучших учителей страны

По словам Дарьи, она стремится к тому, чтобы каждый ребенок увидел в математике… красоту. Фото: vk.com

Во вторник, 2 февраля, в Волгограде объявили имена победителя и 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020». Среди лауреатов - учитель математики лицея №23 Калининграда Дарья Прядухина, победившая в региональном этапе конкурса. На первом испытании федерального этапа она представила свой методический опыт по теме «Математическая задача как инструмент познания мира». Затем Дарья провела открытый урок для волгоградских восьмиклассников по теме «Задачи на движение».

«Комсомолка» дозвонилась до нашей землячки, чтобы поздравить ее с успешным выступлении на конкурсе и задать несколько вопросов.

- Что было самым сложным в финале конкурса «Учитель года»?

- «Мастер класс». Нужно было представлять себя, свою педагогическую концепцию перед многоуважаемым и авторитетным жюри. А взяла я для этого этапа тему математической гармонии, четность-нечетность чисел…

- У вас получилось послушать, посмотреть других учителей в финале. Какое у вас сложилось впечатление о коллегах из российских регионов?

- Если честно, не всегда получалось. Но то, что видела, слышала, дает основание утверждать, что современные учителя… Мы созвучны, мы единомышленники. Хотя инструменты у всех, конечно, разные. Приятно, что победителем конкурса стал именно учитель математики - Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. Рада за коллегу!

- Когда вы одержали победу на муниципальном этапе «Учитель года» в Калининграде, вы представляли 17-й лицей. Сейчас вы работаете в лицее № 23. С чем связана перемена места?

- С желанием работать в одной команде с Сергеем Станиславовичем Гоманом, который не так давно возглавил 23-й лицей. До этого он руководил Центром развития одаренных детей Калининградской области, где и познакомилась с его педагогической, управленческой концепцией.

- Сегодня вы преподаете математику в среднем звене?

- У меня пятиклассники и десятиклассники. Всегда чувствую их поддержку. С дестиклассниками советовалась, когда готовила и «Открытый урок», и «Мастер класс».

- Во время конкурса вы давали открытый урок в незнакомом восьмом классе в Волгограде. Не подвели дети?

- Дети, конечно, разные: и по восприятию, и по подготовке, и по отдаче. Но мы сработались, я осталась нами очень довольна!

- Сегодня много спорят о вреде и пользе дистанционного обучения. У вас уже есть идеальная формула современного обучения? Какое место в ней занимает «дистант»?

- Если честно, я давно изучала вопрос использования в работе различных образовательных ресурсов. Когда случился вынужденный переход на дистанционное обучение, могу сказать, что оказалась готова. На мой взгляд, то, что все мы погрузились в этот вопрос, можно считать революцией. В идеале современное образование должно сочетать в себе все формы. Считаю, что у талантливого учителя и в классе, и в онлайне детям одинаково интересно.

- На ваш взгляд, чего недопонимают родители? Отчего так ругают дистант?

- Есть родители, которые считают, что, если ребенок с 8.00 до 15.00 находится в школе, то все это время он только учится и учится. На самом деле это не так. Даже во время урока далеко не каждый ребенок может только концентрироваться на обучении. «Дистант» показал именно этот момент - ребенок не может на протяжении нескольких часов подряд только получать и усваивать знания. Да, было сложно, когда у детей 7 уроков в онлайн, а затем – по этим семи предметам нужно делать уроки. Перед родителями стояли вопросы - как организовать рабочее время школьника, как сделать так, чтобы, находясь дома, он сам учился? Кто-то смог эти вопросы разрешить, кому-то не удалось…

- Когда вы приходите первый раз в класс, например, в пятый, чем берете, как влюбляете детей в математику?

- Цепляю их нестандартными задачами, например, на логику, цифровыми ребусами, хитрыми приемами счета. Для меня важно, чтобы с самого начала каждый ребенок смог проявить себя, чтобы каждый в математике увидел… красоту!

КСТАТИ

Заключительный этап конкурса перенесли на начало 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. В финальной стадии принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности -12 лет, а средний возраст - 36 лет. Самому молодому участнику 25, самому старшему - 59. Большинство - 17 участников - преподают историю и обществознание.

С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. Считается, именно так конкурс внедряет лучшие педагогические практики в систему образования регионов.