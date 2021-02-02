Экс-поликлинику на Расковой хотят превратить в общественно-культурный центр

Вот таким видят будущий общественно- культурный центр на месте поликлиники калининградские урбанисты. Фото: vk.com

В Калининграде история с бывшей поликлиникой на улице Марины Расковой, располагавшееся в конструктивистском здании довоенной постройки, получила новый виток. Общественники, взявшиеся за сохранение исторического здания, сделали горожанам предложение по переоборудованию поликлиники в общественно-культурный центр.

В сообществе, организованном специально для обсуждения дальнейшей судьбы здания, активисты сначала создали опрос жителей. Опираясь на результаты опроса, урбанисты и архитекторы пофантазировали на тему, как бывшая поликлиника и территория вокруг нее будут выглядеть, если власти прислушаются к предложениям и не станут сносить здание.

Один из вдохновителей проекта, урбанист Святослав Мурунов, заявил, что в последнее время не работала не только поликлиника, сквер рядом с ней также был полузаброшенным. По его словам, предложение по новому назначению здания было создано, чтобы власти не застали активистов врасплох вопросами «что там будет?», «кто этим будет заниматься?» и «в чем польза и для кого?».

- Мы начали думать (мы это 7 человек, архитекторы, историки, урбанисты), какие варианты развития возможны в текущей ситуации, - заявляет Мурунов. - Наше предложение, пока на уровне концепции, это однозначное сохранение здания поликлиники, проведение ремонта и обустройство сквера рядом (убрать забор/сделать сквер общественным по-настоящему). Один из вариантов приспособления здания - это творческий общественно-культурный центр (культурный центр района Амалиенау).

Мурунов заявил, что его группа готовится к встрече с губернатором и администрацией города и планирует организовать собрание активных жителей на неделе.

Горожане активно выступают за сохранение здания бывшей поликлиники. Фото: Иван МАРКОВ

Хотя, сами жители уже присоединились к дискуссии в комментариях. В частности, выяснилось, что потерянная поликлиника их интересует куда сильнее, чем культурный центр.

- Целый район без поликлиники! От вашей культуры здоровья не прибавится! – написала одна из подписчиц сообщества.

На это Мурунов ответил, что поисками нового здания под поликлинику должны озаботиться не активисты, а региональные власти.

Напомним, после закрытия поликлиники на улице Марины Расковой оставшихся там специалистов перевели в здание детской поликлиники №6 (ул. Огарева, д. 16-18), что на фоне пандемии возмутило жителей района.

В конце октября прошлого года Корпорация развития Калининградской области предложила снести вывшую поликлинику, а на ее месте построить 36-квартирный жилой дом со встроенными помещениями для поликлиники.