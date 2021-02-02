Днем стучат топорами, а по вечерам слышны гусли: как калининградцы зимуют на средневековом городище под Правдинском

Так работает примитивная дрель. Фото: Палсанович

Под Правдинском, в историко-культурном парке «Ушкуй», продолжается строительство средневековой деревянной ладьи. Не останавливалось оно и в морозы. Причем, на минувшей неделе, со среды по воскресенье, работы проводились в условиях, приближенных к средневековым. Одетые в аутентичные костюмы из льна, шерсти и мехов калининградцы днем стучали топорами на верфи, а с наступлением темноты перебирались в деревянные дома с открытыми очагами.

Чтобы построить ладью, мало топора и желания. Надо хорошо знать историю вопроса! Фото: Олег СЕЛИВЕРСТОВ

Ладья, кстати, строится по всем канонам. Например, борта к ней нашиваются еловыми корнями и ветками, а реконструкторы используют только ручной инструмент.

- У меня есть арбалет - бобр будет на обед! Фото: Палсанович

Также на всех обитателей деревни готовилась традиционная для средневековья еда: постоянно был взвар из трав и сухофруктов, из горячего - щи, гороховая похлебка, тушеный с чечевицей бобер, греча с грибами. На морозные ночи заготавливались дрова, чинился инструмент, совершались выходы в лес.

- Побриться - не побриться? Вот в чем вопрос.. Фото: Палсанович

Не забывали и про досуг: вечера проходили в общинной избе под гусли и балалайку. Пока одни развлекались, другие выполняли роль дозорных, делавших ночной обход прилегающей территории.