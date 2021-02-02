Днем стучат топорами, а по вечерам слышны гусли: как калининградцы зимуют на средневековом городище под Правдинском

Так работает примитивная дрель.
Фото: Палсанович
Под Правдинском, в историко-культурном парке «Ушкуй», продолжается строительство средневековой деревянной ладьи. Не останавливалось оно и в морозы. Причем, на минувшей неделе, со среды по воскресенье, работы проводились в условиях, приближенных к средневековым. Одетые в аутентичные костюмы из льна, шерсти и мехов калининградцы днем стучали топорами на верфи, а с наступлением темноты перебирались в деревянные дома с открытыми очагами.
Чтобы построить ладью, мало топора и желания. Надо хорошо знать историю вопроса!
Фото: Олег СЕЛИВЕРСТОВ
Ладья, кстати, строится по всем канонам. Например, борта к ней нашиваются еловыми корнями и ветками, а реконструкторы используют только ручной инструмент.
- У меня есть арбалет - бобр будет на обед!
Фото: Палсанович
Также на всех обитателей деревни готовилась традиционная для средневековья еда: постоянно был взвар из трав и сухофруктов, из горячего - щи, гороховая похлебка, тушеный с чечевицей бобер, греча с грибами. На морозные ночи заготавливались дрова, чинился инструмент, совершались выходы в лес.
- Побриться - не побриться? Вот в чем вопрос..
Фото: Палсанович
Не забывали и про досуг: вечера проходили в общинной избе под гусли и балалайку. Пока одни развлекались, другие выполняли роль дозорных, делавших ночной обход прилегающей территории.
По вечерам в деревянных домах с открытыми очагами жители деревни играют на гуслях и балалайках.
Фото: Палсанович