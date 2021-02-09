Во вторник, 9 февраля, литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid сообщил, что по просьбе «Газпрома» временно прекращен транзит газа из Литвы в Калининград. При этом, соглашение с российским концерном о поставках газа в регион действует до 2025 года.- Компания получила соответствующее уведомление, причины приостановки транзита не уточняются, - заявили в Amber Grid.В управлении информации «Газпрома» «Комсомолке» сообщили, что в настоящее потребности Калининградской области в газе полностью обеспечиваются за счет подземного хранилища газа (ПХГ). В свою очередь вице-премьер калининградского правительства Александр Рольбинов, отметил, что данная ситуация не отражается на потребителях.- В Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме, - сказал он.Напомним, в январе 2019 года в Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский». Проект был реализован для повышения энергетической безопасности региона: область получила независимый маршрут поставок газа.Терминал находится в пяти километрах от берега. Глубина моря около него, по данным «Газпрома», достигает 19 м, что обеспечивает возможность швартовки плавучей регазификационной установки. Такая установка в России есть – это специальное судно «Маршал Василевский».Процесс регазификации - перевод СПГ из жидкого состояния в газообразное, начинается на судне после его швартовки к причалу. Затем газ направляется в существующую газотранспортную систему через построенный 13-километровый газопровод-подключение. Далее газ поступает в систему газоснабжения области, или закачивается в подземное хранилище газа.