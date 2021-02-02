«Эта мельница обеспечивала зерном всю Пруссию»: в Гусеве тестируют крупнейший элеватор области

Комплекс несколько раз менял владельцев, в 1877 году перешел в собственность Артуру Прангу. Фото: Александр КАТЕРУША

В Гусеве появился комплекс, как говорят специалисты, по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур. Его мощность 121 тысяча тонн единовременного хранения для сушки и перевалки зерна и рапса.

Мощные емкости для кукурузы и пшеницы, на крыши которых слетаются тучи голубей, впечатляют. Тут же – железнодорожная ветка, по которой отправляются груженые вагоны. А еще – рефрежераторы, склады, лаборатория, свой КПП и многое другое.

На элеваторе создана универсальная система выгрузки зерна для автомобильного и железнодорожного транспорта. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказали владельцы, руководители агрохолдинга «ДолговГрупп», уже практически завершены строительные работы, смонтировано основное технологическое оборудование, которое эксплуатируется в тестовом режиме с параллельным ведением пуско-наладочных работ.

На территории сразу несколько старинных зданий, которые известны как мельницы Пранга. Дело в том, что комплекс несколько раз менял владельцев, в 1877 году перешел в собственность Артуру Прангу, который и основал компанию «Паровая и водяная мельница Артура Пранга».

- Мельница обеспечивала зерном всю Западную и Восточную Пруссию! – гордо говорит директор агрохолдинга Александр Долгов. Видно, что и у него планы серьезные.

Действительно, новый элеватор рассчитан на обработку и хранение зерна не только собственного производства, но и других аграриев, на формирование крупных партий для внутренних поставок и экспорта.

- Необходимо договариваться о каких-то специальных условиях для нас, потому что в силу нашей географии и оторванности у нас должны быть несколько иные возможности для экспортных поставок с нашей территории зерна, которое производится здесь, - сказал губернатор Антон Алиханов и отметил, что в 2020 году в Калининградской области побили исторический рекорд. – Не за горами у нас уже и миллион тонн зерна! Экспортные возможности и возможности для хранения нужно в любом случае расширять.

С братьями Долговыми Антон Алиханов успел обсудить планы по развитию нового комплекса.

- Проведена уже большая работа по восстановлению, возрождению этого объекта. Сегодня мы посмотрели на планы – еще 40 тысяч тонн они добавят и тогда это станет безоговорочно крупнейшим элеваторным комплексом в регионе. – отметил глава региона.

Антон Алиханов считает важным соблюдать баланс между созданием новых мощностей и сроками хранения зерна на территории региона. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатору и журналистам показали работу новой техники, которая позволяет принимать и отгружать зерно не только в автомобили и железнодорожные вагоны, но и на суда в Калининградском порту.

- Мы будем обсуждать меры поддержки строительства новых элеваторов. У нас, помимо этого комплекса, есть еще несколько проектов уже действующих, либо которые будут в ближайшее время введены в эксплуатацию, - говорит Антон Алиханов. - Есть и новые инвесторы. Но важно соблюдать баланс, чтобы не создать излишних мощностей. Потому что зерно не может храниться годами, не теряя в качестве. Собрал урожай, максимум год хранения, а дальше надо реализовывать. Нужно соблюдать баланс между собственным потреблением, нашими мукомолами, которые начали появляться. С этого года были введены федеральные меры поддержки для хлебобулочного производства. Мы надеемся, что больше зерна будет перерабатываться здесь. И больше добавленной стоимости будет создаваться на территории региона.

Объем инвестиций в новый элеватор в Гусеве составил 1,87 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 3 квартале 2021 года.

КОНКРЕТНО

Какое оборудование установили на предприятии:

- система предварительной очистки зерна;

- барабанные зерноочистительные машины;

- зерносушилки непрерывного действия;

- круглые стальные силоса;

- транспортное оборудование;

- универсальная система загрузки выгрузки зерна (для автомобильного и ж/д транспорта).