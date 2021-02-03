Из-за капризной зимы Калининград рискует остаться без урожая

Переменчивость калининградской погоды – головная боль аграриев. Фото: Правительство Калининградской области

Зима в этом году суровая, но погода переменчивая. То мороз, то оттепель, то снова холода. И есть опасность, что озимые не перенесут такой погоды.

- Мы с тревогой наблюдаем за этой ситуацией, – говорит министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова. - После первых заморозков мы сделали промеры на верхнем слое почвы. Если у нас температура была -6 -15, то на почве было -2. Сейчас, когда закончатся нынешние заморозки, мы тоже сделаем промеры. Следим за ситуацией. Пока все терпимо. В конце февраля мы снимем опытный участок, опытный слой, отвезем в лабораторию и проверим на выживаемость сельхозкультур. Мы это делаем постоянно.

Министр напомнила 2015-2016 годы с капризными зимами. Тогда действительно температура постоянно скакала даже в течение суток – днем «плюс», а ночью - сильный «минус».

- Эти годы были глобальными в смысле катастрофы. Тогда растаял снег, стало тепло, вода скопилась на поверхности почвы. После этого ударили морозы. Мы потеряли около 50 процентов урожая. Вынуждены были обращаться в Минсельхоз России за компенсацией, были подготовлены документы. Тогда 150 миллионов рублей мы привезли в область в качестве компенсации. Надеюсь, эта история не повторится в ближайшее время, - призналась министр.

Уверенности у властей, само собой нет. Как говорит Наталья Шевцова, «риск в растениеводстве присутствует всегда».

- Мы рискуем в том случае, если снежные покровы уйдут, а морозы ударят. Если это случится, риск для озимых культур будет колоссальный. Пока есть снежный покров, надеемся на хорошие всходы, - заключила министр.