«Останется фоновой кампанией»: Эксперты оценили потенциал протестной активности в Калининграде

Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Фото: Фонд развития гражданского общества

Прошедшие в России несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального вряд ли смогут оказать решающее влияние на волеизъявление граждан на осенних выборах. Хотя бы потому, что тема далека от запросов населения. Такое мнение в интервью "Интерфаксу" выразил руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Нынешняя ситуация с Навальным находится на ниспадающем тренде. Однако сказать, что совсем никакого влияния на думскую кампанию она не окажет, неверно", — сказал Константин Костин. По мнению эксперта, происходящее воспринимается населением скорее как забавная политическая пьеса, нежели как серьёзные шаги по изменению положения вещей.

Что касается массовости прошедших несанкционированных акций, прослеживается тенденция снижения числа участников, однако при этом растёт радикализм, отмечает эксперт. В России нет такого уровня накала, как в европейских странах и США, у нас пока не применяют водомёты и резиновые пули и, соответственно, сотрудники правопорядка справляются гораздо более гуманными и менее травматичными для участников несогласованных акций способами. И тут важно помнить, что тактика реагирования властей на несогласованные акции всегда одинакова, причём не только в России, но и в любой другой стране: все несогласованные акции прекращаются.

"Есть некоторое количество сторонников Навального, сторонников несистемной оппозиции в целом. Это достаточно стабильное число, которое особо не меняется последние 10 лет. Эти люди всегда будут ходить на любые акции. В Москве протестный актив — порядка 15 тысяч человек, сложившийся по итогам белоленточной волны 2011–2012 года, — говорит Костин. — Важно ещё отметить, что никакой новой повестки, новой стратегии мы не увидели. Даже если посмотреть на лозунги, там всё то, что мы наблюдаем с 2015 года: "Отпускай!", "Допускай!", "Уходи!" и так далее. Очевидно, что большой отклик других социальных групп это не может вызвать".

Глава ФоРГО не исключил, что замена Навальному условного срока на реальный вызовет некий всплеск уличной активности, но его развитие будет идти по всё тем же сценариям: от пика до затухания, примерно в течение месяца. Стоит ожидать и большей агрессии, а также попыток вывести новые фигуры, которые постараются замкнуть протестную активность на себя.

В Калининградской области в настоящее время протестная активность участников несанкционированных акций снижается, но тем не менее находит своих сторонников, считает руководитель калининградского филиала ФоРГО Елена Волова.

"Думаю, активного развития она не получит и останется фоновой кампанией, направленной против власти. Люди показывают недовольство существующим положением дел, ростом цен, стагнацией или снижением доходов. Что касается акций, то отрадно, что действия силовых структур Калининградской области в большинстве своем были достаточно корректны и адекватны", — говорит Елена Волова.

Руководитель калининградского филиала ФоРГО Елена Волова. Фото: Фонд развития гражданского общества

Гендиректор Калининградской социологической службы Людмила Себровская считает, что уровень протестной активности в Калининграде сейчас даже ниже, чем в 2019 году. В обществе в основной массе преобладает желание жить и работать, безопасно путешествовать, как до пандемии.

Гендиректор Калининградской социологической службы Людмила Себровская, Фото: Личный Архив

"Весь 2020 год в обществе накапливались беспокойство, негативные эмоции, связанные с главным страхом — за здоровье и жизнь близких. Общая проблема скорее объединила людей. Изоляция, коронавирус, удаленная работа, снижение доходов. Как социологи, мы видим, что калининградцы очень настороженно относятся к будущему. Всё это должно куда-то канализироваться, найти эмоциональный выход. Полет на Марс, гололедица, митинги, неважно что", — отмечает гендиректор Калининградской социологической службы.