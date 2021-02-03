В «Планету Океан» в Калининграде поселят гигантского осьминога

Сейчас идет остекление волны - большого козырька у здания-шара. Фото: Александр Подгорчук

На набережной Преголи в Калининграде продолжается строительство корпуса-шара Музея Мирового океана. Сама «Планета Океан» уже остеклена, сейчас идет остекление волны - большого козырька у здания.

- Работы ведутся, но очень медленно. Мы ничего не можем сделать, поскольку не являемся заказчиком, - рассказала «Комсомолке» директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. - В ближайшее время большая часть территории будет освобождена от строительного забора, потому что благоустройство практически завершено, сделаны научные площадки. Мы попытаемся договориться со всеми контролирующими службами. Ведь есть часть территории вдоль набережной и со стороны дороги, которая никоим образом не влияет на безопасность. Можно отодвинуть забор или убрать его. К 15 марта все должно быть освобождено. Мы стараемся подгонять строителей. Думаю, весной уже можно будет по территории прогуляться.

Светлана Сивкова отметила, что предстоит завершение благоустройства улицы, ремонта дороги и тротуаров.

Проект внутреннего убранства. Фото: Музей Мирового океана.

Внутри здания-шара уже установили аквариумы, которые ждут заполнения водой. Самый большой – куб высотой 8 метров. Там будут жить теплолюбивые тропические рыбы - белоперые и черноперые рифовые акулы, зебровая акула, золотистые каранксы. Температура воды для них будет поддерживаться на уровне 25 градусов. В аквариуме с тоннелем поселят парящих скатов, которые «летают» в толще воды, как птицы в небе.

Как рассказал завсектором аквариумистики Музея Мирового океана Юрий Тришкин, приедут в Калининград и совсем необычные животные. Например, гигантский осьминог Дофлейна:

- Ему наоборот нужна холодная вода - 9-12 градусов. Осьминог – хищник, питается различными моллюсками, рыбой, ракообразными. У него есть мощный клюв, которым он может разгрызать панцири. Нам приходится учитывать и другие биологические особенности. Осьминоги могут убегать, протискиваться в щели, и таких случаев в мировой практике немало. Нужны закрытые аквариумы.

Еще один нюанс - обслуживание аквариумов. Как вы понимаете, щетками и губкой на палке тут не обойтись. Придется нырять.

- Вероятно, мы будем на аутсорсинг брать специалистов-водолазов. У нас два глубоководных аквариума, один из которых - проходной, очень большой, с коралловыми рифами. Водолазы должны будут погружаться каждый день: чистить, кормить рыб, при необходимости приводить в порядок технику. Музею нужно порядка 8 водолазов, которые будут работать посменно, - говорит Светлана Сивкова.

Почти готовы и экспонаты для нового корпуса. Их счет идет на тысячи.

- У нас очень красивые муляжи биологических объектов, несколько объектов из зоологического института. Ждем огромную прекрасную художественную работу «Океан», которая разместится в библиотеке, - делится планами директор музея.

Открыть новый корпус «Планета Океан» планируют открыть в этом году.

НАША СПРАВКА

Осьминог Дофлейна достигает длины 3-5 м и массы 25 кг - это самый крупный вид осьминогов. Рекордсмен среди пойманных экземпляров имел в размахе «рук» 9,6 м и массу тела 272 кг. Осьминог обитает в северной части Тихого океана. Он обычен у берегов Японии, в морях Дальнего Востока, у берегов Америки от залива Бристоль до Калифорнии и живет в прибрежных водах на небольшой глубине, не опускаясь глубже 100-300 м. Как и другие осьминоги, осьминог Дофлейна отлично плавает (может развивать скорость до 5-10 км/ч), но большую часть времени проводит в придонных толщах воды. Лежа на дне, он выслеживает добычу.

К сожалению, в настоящее время происходит снижение численности этого вида.