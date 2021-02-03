Зарплата упала, зато надои выросли: как Калининградская область пережила 2020 год

Цены на продукты выросли, хотя и не так сильно, как в среднем по России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне Калининградстат подвел итоги 2020 года. Увы, ничего особенно утешительного в свежем докладе не обнаружишь при всем желании. Видимо, на экономическом развитии Калининградской области сказалась и пандемия коронавируса, и ослабление рубля, и другие не сильно благоприятные факторы. Они, конечно, сказались на всех, и не только на России, но у нас есть свои особенности.

Начнем с того, что упал, возможно, самый главный показатель – индекс промышленного производства. Этот своего рода маркер экономической активности обвалился во всей России, однако если в среднем по стране его снижение составило около 3 процентов, то у нас 6,5. Как говорится, почувствуйте разницу. Правда, нужно отметить, что в ноябре и декабре прошлого года ситуация начала более-менее выправляться, основной провал приходится на начальную стадию пандемии, когда были введены жесткие ограничения и бизнес занимался в основном тем, что пытался свести концы с концами.

Если с промышленностью ситуация в 2020-м году была далека от идеальной, в сельском хозяйстве наоборот зафиксирован рост. Так, производство молочной продукции увеличилось за год на 16,5 процента (в среднем по России всего на 2,7), а производство скота и птицы на убой и вовсе скакнуло на 27 процентов (в России на 3 процента). Очевидно, что пандемия и все, что с ней связано, затронула агропром меньше всего.

А вот оборот розничной торговли снизился, хоть и не так критично, как в целом по стране: 1,8 процента против 4. Но справедливости ради нужно сказать, что торговля у нас почти во все времена чувствовала себя более-менее сносно. В отличие от той же промышленности.

Что касается потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары, то они в минувшем году предсказуемо выросли – на 5 и 6 процентов соответственно. Причем, что интересно, в среднем по России продукты подорожали сильнее, чем у нас, а промтовары, напротив, не так заметно. Это, с одной стороны, объясняется географией Калининградской области – дополнительными издержками на доставку к нам различной продукции, скажем, из Китая, а, с другой, - довольно развитым сельским хозяйствам. Мы уже несколько лет можем прокормить себя в полном объеме, поэтому мясо с хлебом дорожают не так существенно.

Средняя зарплата, вы удивитесь, за год тоже выросла – на 4 процента. Хотя тут есть нюанс. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2020 года составила 96,6 процента к уровню ноября 2019 года и 97,4 процента - к уровню октября 2020 года.