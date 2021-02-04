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Туризм

Дорого в ОАЭ и далеко в Танзанию: куда летают на отдых туристы из Калининграда

В списке есть экзотические страны, но по статистике лидирует российское направление
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Вот так необычно выглядят некоторые отели на Занзибаре.

Вот так необычно выглядят некоторые отели на Занзибаре.

Фото: Википедия

Границы из-за пандемии остаются закрыты. Страны, которые прежде жили за счет туризма, находятся в длительном ожидании открытия границ. И все же есть направления, которыми можно воспользоваться для отдыха. Конечно, все они весьма дорогие и подойдут не каждому. Впрочем, калининградцы летают отдыхать даже далеко и даже, если это недешево. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал директор туристической компании «Балтма Турс» Михаил Друтман.

- Люди интересуются поездками всегда, а еще больше – когда эти поездки невозможны. Доступ ограничен и на пальцах можно пересчитать страны, куда можно полететь сегодня, - говорит Михаил Друтман. - Это ОАЭ, куда немножко ездят люди и получают огромное удовольствие, потому что там очень неплохо. Это Мальдивские острова, потому что сегодня это, наверное, самое безопасное и самое востребованное, но довольно дорогое направление. Затем у нас есть Танзания с островом Занзибар, куда летают чартеры. И некоторые «брызги», что менее доступно, но тоже открыто – Мексика, Египет, куда мы отправляем на экскурсионные туры, в том числе круизные программы по Нилу в ограниченном количестве людей. Открылся Эквадор, но перевозки туда пока нет. По большому счету это все. Есть еще страны Африки, такие как Уганда, Кения и Намибия, которые принимают туристов и где хорошо. Не так просто туда прилететь, но это возможно.

Михаил Друтман.

Михаил Друтман.

Фото: Александр КАТЕРУША

Отметил Михаил Друтман и Турцию, которая открылась давно для туристического потока. Сейчас там популярны экскурсионные туры в Стамбул.

Однако самым популярным у калининградцев во время пандемии является российское направление.

- Есть топовые и самые интересные направления: Байкал, Алтай, Карелия. Новые предложения появились, такие как ретро-поезд в Карелии. Но всего этого очень не хватает! Это ограниченная отельная база, качественный разброс тоже довольно слабый. Но места у нас очень красивые, интересные, - признается Друтман.

На майские праздники представитель туротрасли дает осторожный прогноз:

- На майские праздники нас будет ждать Турция, и из Калининграда мы готовим чартерные программы и уже есть продажи, существует ранее бронирование в Турцию. Будут востребованы и Эмираты, хотя в это время там становится довольно жарко. Но на майские праздники люди в Эмираты всегда ездили и, надеюсь, будут ездить.

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