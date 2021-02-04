Бросилась в горящий дом, чтобы спасти собак: в Черняховске погибла заводчица мопсов и десятки ее питомцев

Елена Пузанова души не чаяла в своих питомцах. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия случилась в Черняховске – на тихой окраине города в ту ночь многие натерпелись страху. Горел дом на две семьи.

- Я проснулась от стука в дверь и сначала даже не поняла, что к чему, - рассказывает Татьяна, жительница улицы Октябрьской. - Вышла с опаской, потихоньку, чтобы детей не напугать. На пороге стояла Лена, соседка. Глаза у нее были безумные, она что-то быстро нажимала в телефоне. Сказала: «Мой дом горит. Вызовите пожарных, у меня телефон глючит». В этот момент с ее двора уже валил дым.

Последствия пожара на улице Октябрьской. Фото: Александр ПИЩИК

Елену Пузанову знали все в округе. Она разводила собак: мопсов и гриффонов. Питомцев держала много лет и в большом количестве. Правда, никто из соседей точно не знал, сколько их у нее. Домой она никого не пускала. Но в собачках души не чаяла, очень их любила. Как и попугаев, которых также разводила. А тут – представьте, что она на улице, а ее собаки и птицы внутри в горящем доме!

Елена регулярно участвовала в выставках. Фото: СОЦСЕТИ

- Я вызвала пожарных, накинула одежду и выбежала на улицу, - продолжает Татьяна. - Лена кричала: «Где пожарные?». Она бегала по снегу босиком, полураздетая. И мне говорит: «Наверное, собак уже не спасти, щенки задохнулись все. И попугайчики, наверное, задохнулись». Я ее попыталась успокоить, просила, чтобы она оделась.

Из дверного проема шел дым. Даже в темноте было видно, какой он черный и густой.

Несколько собак – шесть или восемь – бегали вокруг хозяйки и лаяли. Огонь в доме разгорался все сильнее с каждой минутой.

- Собаки сновали туда-сюда. Я говорю: «Загони их в сарай, а то пожарные приедут, они мешать будут». Она сказала: «Да, да, точно, нужно загнать». Я побежала домой, хотела вынести Лене куртку и обувь. Больше я ее не видела, - говорит соседка.

В доме Елены жили около 30 собачек - мопсы и гриффоны. Фото: СОЦСЕТИ

Елена еще какое-то время бегала во дворе, кому-то звонила. А потом вошла… в горящий дом. И больше не вышла.

- Зачем пошла, сейчас трудно сказать. Может быть, хотела взять документы, а может за собаками побежала. Но зайти в дом, в такой дым – это было просто самоубийство. Страшно все это. Я видела, какое пламя возвышалось над крышей – метров пять. Зарево! - вспоминает Татьяна.

Три мопса на одного гриффона. Фото: СОЦСЕТИ

По словам соседей, из клеток вытащили большого пса алабая, нескольких черных щенков, еще девять собачек поймали во дворе. Одна убежала в город, ее нашли день спустя. Из дома вынесли 13 мертвых собак. Еще штук шесть или восемь щенков нашли в завалах. Кто-то говорил, что 60-летняя женщина держала у себя больше 30 собак.

- Она заказывала для собак корм в мешках, - продолжает рассказ Татьяна. - Мешки эти складировались в доме. Дворик, где собаки гуляли, небольшой. Всегда лай, вонь. На огороде летом невозможно было находиться. Да и окна мы закрывали, чтобы лая не слышать. Непростое соседство, что говорить. Мы жаловались, просили что-то сделать. Но старались не ругаться, все-таки соседка. Честно, боялись, что случится пожар. У нее же несколько лет назад уже горела кухня, тогда все обошлось.

Посмотрите, какие милахи! Фото: СОЦСЕТИ

Как говорят соседи, Елена была замкнутая, необщительная. Всегда сама по себе. В разведении собак она находила отдушину. У нее был словно свой собачий мир, в который она никого не хотела пускать. Даже брат не жил с ней. Опять же – из-за собак и обстановки.

Вторая семья из сгоревшего дома не пострадала. Пенсионеры – муж и жена – уехали из жилья, потому что при тушении сильно залили крышу. Жить пока там невозможно.

ЧТО ГОВОРЯТ ДРУЗЬЯ

«Они были для нее как дети»

Ирина СОМОВА, знакомая и коллега погибшей, заводчик собак породы пти-брабансон, питомник «Айрис Фэнтези», Челябинск:

- Лена была прекрасным человеком. Добрая, искренняя. Она обожала своих собак. Они были для нее как дети. С какой любовью она всегда писала о них… И собаки отвечали ей полной взаимностью. Стоит только посмотреть на их фото на ее странице в соцсетях. Ухоженные, веселые, счастливые морды!

Отдельно хочется отметить качество собак Лены. Человек болел за породу, и все ее животные были достойными представителями породы. Я сама лично планировала у нее покупку собаки в свой питомник, но не успела...

Морщинистый, но очень приятный мопс. Фото: СОЦСЕТИ

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

Сергей БУЛЫЧЕВ, глава администрации Черняховского городского округа:

Соседей обеспечили жильем

- Обе квартиры в сгоревшем доме были муниципальные. Соседям, семейной паре, которая занимала вторую часть дома, мы предоставили жилые площади из резервного муниципального фонда. Люди обеспечены жильем, в тепле, всем будет оказана материальная помощь. Пока не будет решения по погоревшему дому, люди будут жить в резервном жилье. Вторую половину, где не было очага возгорания, скорее всего, можно будет отремонтировать, не сносить. Комиссия после окончания обследования примет решение. По сгоревшей части дома тоже решим.

По предварительно причине пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Расследование продолжается.