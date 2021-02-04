Родные погибшего Ивана Вшивкова: «На скамье подсудимых должны быть больше полицейских»

Николай Плебух (слева) получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, Александр Иванов – 2 года. Фото: Иван МАРКОВ

29 января в суде Московского района Калининграда завершился суд по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги кипятком в камере отдела полиции на улице Киевской. Бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, бывший старший оперативный дежурный Александр Иванов – 2 года.

С самого начала в этом нашумевшем деле было очень много вопросов. Кто-то и сегодня считает, что полицейские были осуждены только из-за того, что не смогли справиться с хулиганом, будто бы специально обварившим себя кипятком. Кто-то наоборот находит приговор слишком мягким, а преступление не халатностью, а «предумышленным садистским убийством». Не согласны с решением суда и родственники погибшего.

Задержали возле дома

36-летнего жителя Черняховска Ивана Вшивкова задержали 19 октября 2019 года в Летнем проезде в Калининграде. В областной центр он приехал в гости - отметить день рождения мужа своей сестры. По словам родных, около 11 часов вечера молодые люди вышли в магазин «Семья» и уже возвращались домой (оставалось дойти всего 100 метров), когда рядом остановилась патрульная машина. Увидев подвыпившего Вшивкова, полицейские потребовали, чтобы он поехал с ними в отделение. Родственники утверждают, что Иван сопротивления не оказал, и его доставили в ОВД Московского района на улицу Киевскую для составления протокола об административном правонарушении.

Картину того, что происходило дальше, удалось восстановить далеко не сразу. Первоначальные сведения, просочившиеся в СМИ, оставляли огромный простор для домыслов. Было известно лишь то, что в ночь после задержания Иван скончался в больнице, куда его доставили из полиции с многочисленными ожогами (95 процентов тела!) от кипятка.

Не слишком прояснили ситуацию появившиеся в сети видеозаписи. Да, было видно, что Иван действительно вел себя агрессивно. Да, он сам отогнул решетку радиатора отопления в камере и оторвал трубу. Даже мать Ивана, Ольга Вшивкова, призналась, что после просмотра ей было стыдно за сына. Но вопросы все равно оставались - запись оборвалась до того, как Иван получил ожоги. И, собственно, было неясно, каким образом он их вообще получил и почему его не спасли полицейские.

Та самая батарея, которую сломал Иван Вшивков. Фото было сделано через несколько дней, когда радиатор уже починили. Фото: Александр ВАВИЛОВ

Важнейшие подробности тех страшных событий выяснились уже в суде.

Новые видеозаписи, продемонстрированные на заседаниях, повергли в шок. На кадрах было видно, что никто из полицейских не пытался открыть дверь наполнявшейся кипятком камеры, откуда слышались дикие крики Ивана. Более того, стражи порядка открыто глумились над Вшивковым, смеялись, говорили, что он «варится там, как в аду» и сравнивали с «ежиком в тумане».

В показаниях подсудимые дали довольно сомнительные объяснения своим поступкам. Александр Иванов заявил, что ждал действий от своего начальника Николая Плебуха. А Плебух фактически сознался в том, что побоялся открыть камеру и иметь дело с буйным Вшивковым, но при этом был одним из немногих, кто пытался перекрыть воду в подвале. Под конец процесса Плебух и его адвокат и вовсе предположили, что Вшивков погиб не от ожогов, а из-за ошибки врачей, которые вкололи ему препарат, плохо сочетавшийся с алкоголем. Кроме того, они заявили, что Иван мог принять наркотики, хотя что судмедэкспертиза это не подтвердила.

Оба полицейских попросили прощения у родственников погибшего.

Шок от приговора

После объявления приговора вдова Ивана Елена Вшивкова сообщила «Комсомолке», что решение суда ее шокировало.

- Мы всячески хотели указать на момент задержания Ивана, - заявила Елена. - Ведь в тот вечер он шел спокойно к дому, никого не трогал, не кричал, не матерился. Шел по обочине, а не через дорогу. Он вовсе не шатался, как пытались нас убедить задержавшие его полицейские. Он был уже в 100 метрах от подъезда. Родственники просили полицейских, чтобы они не забирали Ваню, потому что вот он дом, и он уже пришел почти.

По мнению Елены, ее муж стал вести себя агрессивно не на ровном месте. Однако суд, по ее словам, не стал обращать внимания и на детали задержания, и на шутки, которыми полицейские намеренно подогревали ситуацию. Кроме того, не разбирали историю конфликта Ивана с другими задержанными. Судя по стенограмме разговора в машине ППС, полицейские еще по пути в отдел начинали делать недвусмысленные намеки. Один из них говорил Ивану, что «познакомит его с сибиряком», и что «его этот сибиряк...» (далее идут слова «будет нагибать», «зажмет» и так далее). Другой полицейский предлагал не сажать Ивана в камеру, а отдать его сотрудникам полиции «на перевоспитание».

Именно эти обстоятельства, а также циничные шутки полицейских в дежурной части в момент, когда Иван получал страшные ожоги, сделали позицию родственников непреклонной. Именно поэтому Ольга Витальевна (мать Ивана) и Елена требовали максимальных сроков для полицейских, а Василий Иванович (отец Ивана) в перерывах между заседаниями не раз говорил нам, что хотел бы видеть на скамье подсудимых не двоих полицейских, а весь отдел. Но многие из тех, кто в роковую ночь с 19 на 20 октября находились в отделении и смеялись над Иваном, проходили на суде только как свидетели. Работы впоследствии лишился лишь командир взвода патрульно-постовой службы полиции Максим Маркичев, но причины для увольнения были совершенно другие.

- По итогам дела Иван вышел таким неадекватным дебоширом, опасным для общества, - говорит Елена Вшивкова. - Мне не хочется, чтобы память об Иване была очернена, ведь он не был таким, и выпивал он крайне редко...

У Ивана остались маленькая дочь и сын от первого брака. Фото: из семейного архива

На апелляцию у родственников Ивана Вшивкова есть еще несколько дней. И, судя по настрою, они ее подадут.