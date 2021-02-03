Когда откроют границы и продлят ли калининградцам шенгенские визы

За последний год большинство калининградцев уже забыли дорогу к пунктам пропуска на госгранице. Фото: Александр КАТЕРУША

В эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» в среду, 3 февраля, обсуждали возможность для калининградцев выехать за границу. Способы есть, но причина должна быть очень уважительная. Об этом рассказала министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

- Все, кто осуществляет пропуск через границу, руководствуется двумя распоряжениями правительства РФ. Могут выезжать дипломаты, свободно ездят водители-дальнобойщики, осуществляющие грузовые перевозки. Также выезжать могут люди по уважительным причинам, по печальным, если смерть близкого родственника произошла. Это, кроме того, может быть выезд на лечение, на воссоединение с семьей. Если у вас есть близкие родственники, проживающие за рубежом. Есть еще ряд исключений, по которым можно выехать, - сказала Алла Иванова.

Она отметила, что если у человека есть весомые причины выехать за границу, он должен обратиться в федеральный оперативный штаб с изложением этих причин.

- Бывает такое. Люди выезжали на свадьбу, потому что им нужно было. Любо болезнь родственника, но не близкого, а, например, у которого больше никого кроме вас нет. Если есть причина и вы видите ее весомой, пишется обращение в оперштаб правительства РФ, и оперштаб решение может принять, – сказала министр-руководитель агентства.

Интересно, что в 2020 году в агентство по международным и межрегиональным связям обращалось немало жителей Калининградской области и других регионов.

- Такого количества обращений у нас, конечно, никогда не было. И с таким количеством случаев, совершенно исключительных, мы не сталкивались, - сказала Алла Иванова.

Основная же масса калининградцев, как и всех россиян, сидит дома без возможности и острой необходимости выехать за границу. При этом шенгенские визы в наших загранпаспортах пропадают.

- Есть ли вероятность того, что визы продлят на тот срок, что были закрыты границы? – интересуются ведущие.

- Очень низкая вероятность. Поскольку виза это не талон на масло. Визы обычно выдаются под конкретное приглашение на конкретный срок действия. Шансов не много. Но если вопрос есть, его надо задать консульским работникам в Калининграде, - отвечает Алла Иванова. – Консульства работают. К ним можно обращаться и по телефону, и по электронной почте. Каждое консульство работает в своем режиме. Кто-то в полном дистанте, у кого-то есть представители на местах. Но если форс-мажор случается, дежурный консул есть всегда.

Кстати, среди горожан ходят слухи, что границы могут открыть уже в сентябре или октябре этого года.

- Горизонты можно любые называть. По динамике, наверное, можно попытаться отследить. Если к лету большая часть населения будет привита, то, наверное, за лето будут отработаны принципы пересечения границ и наверное, можно надеяться, что к осени границы будут открыты, - говорит Алла Иванова и отмечает, что справка о сдачи теста на границе наверняка понадобится. – Потому что в настоящий момент, когда к нам въезжают иностранцы, они должны въехать с готовым тестом, показывающим негативный результат и россияне, которые возвращаются домой, в течение трех дней обязаны сдать этот тест.

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