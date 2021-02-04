Большая стройка: Кто получит жилье и будет учиться на Острове в Калининграде

Квартиры в новых домах обойдутся родителям ребят практически бесплатно - предусмотрены только минимальные сборы за коммунальные расходы. Фото: Правительство Калининградской области

На Октябрьском острове в Калининграде, неподалеку от стадиона, активно продолжается строительство Культурно-образовательного и музейного комплекса. Его частью станет филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, который носит название «Балтийский». Мы узнали, кто там будет обучаться и что ждет ребят и их родителей.

Все включено

Строительство филиала Центральной музыкальной школы идет без сбоев. Больше 80 процентов работ уже позади и сейчас идет отделка.

- Проект делали два года назад, и сегодня мы пытаемся осовременить дизайн. Будет красиво! - рассказывает Лариса Волкова. - Разработчики сделали акцент на экологичность и практичность отделочных материалов. Дешевого линолеума и токсичного пластика не будет. Предусмотрено нестираемое каучуковое покрытие пола, керамогранитная плитка, в концертном зале – паркетная доска, чтобы была хорошая акустика. Мы согласовываем оборудование, мебель. Хотелось бы, чтобы школа была максимально удобная, современная

Лариса Волкова. Фото: Александр КАТЕРУША

В середине комплекса, назовем его музыкально-хореографическим, расположен корпус общеобразовательной школы, где есть не только классы, но и спортивный зал, бассейн, зал ритмики, столовая, тренажерный зал и так далее. Чтобы было понятно – это учебное заведение тоже имеет отношение к филиалу Центральной музыкальной школы. Ведь помимо профессионального музыкального образования ребята будут получать здесь и общее - детям не придется после уроков ехать в другой конец города на занятия.

- Порой этот фактор становится решающим, - говорит директор филиала ЦМШ «Балтийский» Лариса Волкова. - Даже одаренные дети часто бросают музыкальную школу, не справляясь с ритмом, переездами туда-сюда. Или же сильно отстают по школьной программе, не успевая делать домашние задания.

На острове все будет в одном месте – это единый кластер. Музыкальная и хореографическая школа буквально примыкают к общеобразовательной, соединяясь теплыми стеклянными переходами. По такому же рукаву можно будет попасть в здание интерната.

Квартирный вопрос

За проживание в интернате будет предусмотрена плата. Сколько – сказать пока сложно: ведутся расчеты с учетом региональных нормативов, включая пятиразовое питание.

Схема Восточной площадки. Фото: Правительство Калининградской области

- Наша задача – минимизировать любые траты со стороны родителей, - подчеркивает Лариса Волкова. - В частности, мы по договору выдаем детям в безвозмездное пользование очень хорошие концертные инструменты. Это серьезная статья экономии для родителей.

В комплексе на острове также предусмотрено социальное жилье для семей с детьми до 12 лет, которые не могут самостоятельно жить в интернате. По словам Ларисы Волковой, приезжей семье с ребенком-учеником филиала ЦМШ, можно проживать в социальных квартирах, пока ребенок не повзрослеет. Проживание не совсем бесплатное (предусмотрены минимальные сборы за коммунальные расходы), но это в любом случае дешевле, чем снимать. Организаторы говорят, что это хороший «трамплин» для приезжих (в том числе из Казахстана и Беларуси). Пока ребенок учится и взрослеет – 4-5 лет – у родителей есть возможность выбрать и найти постоянную квартиру на будущее.

Про учебу

Филиал ЦМШ начал работать в Калининграде еще в 2019 году. Сегодня, пока идет стройка на острове, дети занимаются на улице Космонавта Леонова в здании Образовательно-методического Центра и в четырех музыкальных школах города. Обучение для всех бесплатное, в том числе для граждан Казахстана и Беларуси. Преподают ведущие местные специалисты с высшей квалификационной категорией. Раз в два месяца для них и их учащихся проходит целый цикл мастер-классов с участием профессорско-преподавательского состава ЦМШ и Московской консерватории. Есть планы и по привлечению преподавателей из других регионов для работы в новых корпусах на острове.

- Сегодня в нашем филиале обучаются 45 детей с 1 по 10 классы, многие из которых уже показывают хорошие результаты. Пока у нас в основном, ученики из Калининграда и Гурьевского района. Есть юные музыканты из Светлогорска, Зеленоградска, Правдинского района, Мамоново и Гусева, – говорит Лариса Волкова. – Когда у нас появится интернат, надеемся, география наших учеников расширится. У нас запланирована максимальная загрузка в 150 бюджетных мест, из них 75 с проживанием в интернате.

С нового учебного года 2020/2021 в филиале ЦМШ «Балтийский» планируется обучение уже 65 детей. Ежегодно выделяется порядка 20 бюджетных мест. Обучение на острове начнется в сентябре, поэтому к середине мая все корпуса культурно-образовательного комплекса должны быть готовы. Останется месяц на устранение мелких замечаний, если они возникнут, и еще два месяца на лицензирование.

Дети будут обучаться на трех отделениях: фортепиано, оркестровых духовых и ударных инструментов, оркестровых струнных инструментов. В апреле-мае этого года для желающих поступить организуют творческие испытания. Если среди ваших детей или внуков есть таланты, не упускайте возможность!

СПРАВКА «КП»

Филиал ЦМШ «Балтийский» станет частью Культурно-образовательного и музейного комплекса. Туда также войдут филиал Третьяковской галереи, Большого театра, хореографическая академия, общежитие для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей. Культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению Президента РФ должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Они начнут полностью функционировать в 2023 году.