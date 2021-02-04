«Никогда не думал, что Калининград будет свободнее Берлина»

Немцы стараются строго соблюдать правила, хотя от многочисленных ограничений тоже устали. Фото: из архива героя публикации

В Берлине и во всей Германии в начале ноября 2020 года снова вступили в силу коронавирусные ограничения, которые в течение последующих месяцев только ужесточались. Гайки были закручены так сильно, что немцы впервые не смогли встретиться за столом и спеть про Танненбаум (рождественскую елку).

Подробностями о том, как сегодня себя чувствует немецкая столица, с корреспондентом «Комсомолки» поделился калининградец Александр Елчев, работающий в экспертном совете германских фондов исследования интеграции и миграции (входит в структуру Федерального министерства внутренних дел, строительства и родины).

«Нам говорили, что все закончится до конца ноября»

- 2 ноября нам объявили об ограничениях, которые должны были продлиться до конца месяца, - начал свой рассказ Александр. - Сначала фитнес-центры закрылись, салоны красоты, еще что-то. Но в конце ноября власти заявили: «Не, ребята, цифры у нас дикие, больницы не справляются, придется меры ужесточать». По-моему, тогда по полторы тысячи человек в день по Берлину заболевали. Сразу закрыли все, кроме супермаркетов, торговых центров и школ. Но 8 декабря было заседание парламента, на котором решили, что лучше не становится. Меры еще больше ужесточили. Если до 16 декабря лицо можно было закрыть шарфом или тряпичной маской, то после ужесточения стало можно носить либо медицинскую маску, либо респираторы класса FFP2 (второго класса защиты – Ред.). За нарушения ввели жесткие штрафы.

А так сейчас выглядит опустевший общественный транспорт. Фото: из архива героя публикации

- Передвижение по городу не стали ограничивать?

- От своего дома я могу уйти не дальше 15 километров. Если по работе нужно ехать, то при себе должна быть справка. Я, конечно, не видел, чтобы это кто-нибудь контролировал, но если кто-нибудь тебя тормознет, то придется заплатить штраф в 100 евро. Да и вообще сейчас особо никуда и не съездишь, потому что сохраняется ограничение на движение между городами. А если ты все-таки куда-то едешь, то тебе нельзя будет остановиться с ночевкой (если в городе нет друзей), потому что все отели закрыты. Вернее, какой-то отель найти можно, но при себе нужно иметь гарантию от работодателя, объясняющую, что ты приехал по работе. Пожилых родственников навещать тоже нельзя, и это большая проблема.

- В России многие тоже общаются с пожилыми родственниками только по телефону.

- Да, но для немцев это большая проблема. Рождество – это их главный праздник, на который они собираются семьями, навещают бабушек и дедушек. Но за 10 дней до Рождества Меркель выступила с обращением к народу и призвала всех посидеть дома по отдельности. Еще один удар по немецкому менталитету власти нанесли, когда ввели ограничение на продажу алкоголя. С 20 декабря до 10 января с 23:00 до 7 утра нельзя было купить алкоголь. Дело в том, что тут есть понятие «шпэти-культур». Шпэти – это обычный немецкий киоск, где продается спиртное и шоколад, то есть то, что в России, например, покупают на ход ноги. Ты заходишь в шпэти, берешь бутылку и гуляешь с ней. Запрет задел немецкий менталитет, было очень много возмущений. Запрет, конечно, сейчас уже сняли, но обсуждения его повторения продолжаются. По полицейским сводкам, семейное насилие из-за самоизоляции выросло на треть, и алкоголь его только усугубляет.

Ковид-паспорта и простесты

- Вакцины всем желающим хватает?

- Нет, конечно. Там есть очень длинный список тех, кто должен получить вакцину в первую очередь: пенсионеры, врачи, учителя… До всех остальных эта очередь очень нескоро дойдет, хотя власти обещали к лету вакцинировать 70% жителей. Мне кажется, эти цифры не очень правильно.

В последние месяцы такие витрины можно встретить практически в каждом немецком городе. Фото: из архива героя публикации

- В Германии было очень много протестов, организованных ковид-диссидентами. Как с ними власти борются?

- Ковид-диссидентство – это солянка. То есть, не гомогенное какое-то движение. Есть правые, которые просто не довольны политикой Меркель и множеством ограничений. Есть сторонники теорий заговора (например, те, кто считает, что Билл Гейтс нас чипирует). Есть соглашающиеся с тем, что вирус действительно есть, но, по их мнению, опасность слишком раздута, и коронавирус не опаснее обычного ОРВИ. И вот все эти люди смешались в одну кучу. Расцвет их движения был летом, в июле они организовали огромную демонстрацию - где-то 30 тысяч человек. Когда нас всех в конце ноября стали снова закрывать, ковид-диссиденты попробовали организовать еще одну демонстрацию. На нее собралось, по-моему, 20 тысяч, но протестующих, дошедших до Бранденбургских ворот, уже водометами разгоняли. Сегодня они только в интернете воюют.

Немцы ответственные, в основном. Им сказали дома сидеть, они и сидят. Сейчас нам нельзя собираться больше трех человек из двух квартир. Но это правило даже послушные немцы уже начинают нарушать, потому что все устали.

- Пишут, что для ковид-диссидентов чуть ли не отдельные лагеря строят.

- Да, начали строить. Буквально на днях об этом в СМИ писали. Но это больше не для диссидентов, а для тех, кто многократно нарушал правила. Едешь в метро без маски – предупреждение. Приехал откуда-то, не отсидел карантин и пошел гулять – второе предупреждение и изоляция. Я не знаю, сидит ли сейчас кто-нибудь в этих новых лагерях, но такая штука появилась, и никто пока что не возмущается. Мне все-таки кажется, что это больше мера устрашения.

Социальные выплаты - от 5 тысяч евро

- Тем, кто теряет работу, какие выплаты положены?

- Зависит от того, чем ты занимаешься. Тем, кто может работать на удаленке, проще. У них зарплата осталась без изменений. У предприятий и заведений, которым пришлось закрыться, своя система. Если у тебя до пяти работников, то тебе полагается единоразовая выплата в 5 тысяч евро. Некоторым до 11 тысяч выплачивают. Всем, кто связан с искусством, также положено по 5 тысяч. Для работников парикмахерских, фитнес-центров и прочего придумали так называемую Kurzarbeit (короткую работу). Пока твое предприятие простаивает, ты сидишь дома и получаешь 60% от своей зарплаты (если есть дети, то, по-моему, 67%). Но 60% зарплаты хватает только на оплату счетов и еду. У меня, например, где-то 50% доходов уходит на коммунальные платежи и налоги, где-то 5% я трачу на еду. Но есть и плюсы. Ипотека здесь редкость, потому что многие немцы живут в арендном жилье (я тоже снимаю), и им тут временно разрешают не платить аренду. Для этого нужно написать о своих финансовых трудностях в управляющую компанию. То есть люди хотя бы не переживают, что их на улицу выкинут – искать новую квартиру сейчас, когда нельзя ни с кем контактировать, просто нереально.

- Ты сам удаленно работаешь?

- Да, но, как оказалось, у немцев большие проблемы с технологиями, как ни странно. Они настолько не приспособлены к жизни онлайн, что не могут даже Zoom настроить, например. Странно было это обнаружить. Та же проблема с учителями. Из-за них возникли большие проблемы с онлайн-обучением: оказалось, что они не могут вести уроки удаленно. Но плюс пандемии в том, что Германия хотя бы немножко начнет развиваться в сфере этих технологий. Раньше в барах и небольших магазинах принимали только наличные, а сейчас даже в киосках стало можно платить картой, потому что это ограничивает контакт через деньги.

- В Россию ты приехать можешь?

- Да. Но с возвратом только один раз. То есть, если я один раз въехал-выехал, то в следующий раз я уже не буду иметь права покинуть Россию. Можно, конечно, придумывать сложные варианты, но только сегодня в новостях вычитал, что планируется все полеты в Германию чуть ли не до нуля свести.

- А у тебя не было мысли приехать в Калининград, и тут все переждать?

- Я, на самом деле, часто об этом думаю. Не нравится мне тут уже сидеть. Проблема в том, что никто не понимает, как долго это все продлится. Сейчас продлили до 15 февраля. Думаю, будут и еще переносы сроков. Надеюсь, к марту все закончится. Если к марту не выпустят, в Калининград поеду. Там-то хоть человеком можно себя почувствовать.