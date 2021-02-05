Истории первых переселенцев: «Приехала в одном бушлате, одежду у немцев меняли на еду»

Людмила с другом в Светлом (конец 40-х годов). Фото: семейный архив.

Наша героиня родилась в семье фабричных рабочих Сергея Михайловича и Натальи Ильиничны Прусовых 1 мая 1929 года.

- До войны мы жили на окраине Ленинграда, в Шувалово, в доме №27 на улице Староорловской, - рассказывает Людмила Сергеевна. - Мама с папой работали на фабрике в Парголово. Я хорошо помню день начала войны. Мы играли в казаки-разбойники и вдруг услышали по радио объявление. Правда, первое время все было более-менее нормально.

Осенью, после того, как город был взят в кольцо, начался голод. Первым в семье умер отец.

- Норму постепенно урезали и урезали, а потом папа заболел воспалением легких. Его положили в больницу, и он там не выжил. Это было в декабре 1941 года. После смерти папы мама стала сильно сдавать, когда она его вспоминала, то заговаривалась – с рассудком что-то случилось. Всю свою еду мама отдавала нам, поэтому тоже стала болеть, от голода у нее началось расстройство желудка. Вскоре мама уже не смогла ходить за хлебом и за водой.

Смерть мамы и детский дом

12-летняя Люда была самой старшей из детей, поэтому ей пришлось взвалить на себя все мамины домашние дела.

- От голода мы не могли ходить нормально, ноги еле волочились. Однажды, когда я через кладбище возвращалась с хлебом домой, то заметила, что за мной идет мужчина. Он тоже передвигал ноги с трудом, и, как я думаю, хотел отнять у меня хлеб. Уже у самого дома он приблизился ко мне очень близко, мне казалось, что я бегу изо всех сил. Когда я закрыла дверь и зашла в дом, сестра (10-летняя Клава – Ред.) мне рассказала, что все видела через окно. Оказалось, что мы не бежали, а еле-еле шли.

Следом за папой умер младший брат Толик.

- В конце зимы есть было совсем нечего, а Толя постоянно протягивал ручонки и просил хлеба. Это было невыносимо. В феврале его не стало. А 1 мая, в мой день рождения, умерла мама. Хорошо помню даже этот момент: я стояла у окна, на столе был стакан с ложечкой. Ложечка сама по себе звякнула, я повернула голову, а мама уже не дышит. Мы с сестрой в панике выбежали на улицу и начали кричать. У нас были хорошие соседи, нас успокоила и взяла к себе тетя Паня Чуйкова. Мы жили у нее больше недели, а потом она помогла определить нас обеих в детский дом.

В семейном архиве сохранилось направление в детский дом №16 (он располагался в Ленинграде в доме №4 на проспекте Энгельса), выписанное в Выборгском отделе народного образования 15 мая 1942 года. Но уже через месяц, 17-го июня, Людмила и ее сестра вместе с детским домом были эвакуированы в поселок Ильинское-Хованское Ивановской области.

Направление в детский дом, май 1942 года. Фото: семейный архив.

- Там очень хорошие воспитатели были. Сразу из детского дома, в сентябре 1944 года, я поступила в ремесленное училище поселка Комсомольск Ивановской области, где училась на турбиниста.

Переезд по комсомольской путевке

В Комсомольске (ранее он назывался село Миловское) была построена одна из первых гидроэлектростанций в СССР. Там же селились и обучались энергетики. Часть выпускников оставалась работать в Комсомольске, а другая – распределялась по стране. Людмила Прусова и несколько ее однокашников осенью 1946 года были направлены в Калининградскую область.

Людмила Паршина. Фото: семейный архив.

- В августе 1946 года я получила аттестат, и в начале осени меня по комсомольской путевке направили в Калининградскую область, где мы должны были восстанавливать гидроэлектростанцию «Пайзе-2» в Циммербуде (Светлый), которую почти сразу переименовали в ГРЭС-2. Мне тогда шел 18-й год, приехала я в бушлате, валенки с калошами с собой привезла, другой одежды и не было. Увидела, что в поселке, где нас с девчонками поселили в общежитии, еще оставалось много семейных немцев, в том числе и работников электростанции. В принципе, они нормальные были люди, не злобные. Но бывшего главного инженера станции власти допускать к руководству опасались (в 1947 году ходили слухи, что станцию кто-то пытался подорвать), поэтому он и его жена работали подсобными рабочими и получали карточки.

На новой земле переселенцам повсюду мерещились опасности. И они действительно были.

- Электростанция – это огромное здание с большой территорией, но стояла она (да и сейчас стоит) в зарослях на берегу канала. Через лесок нам нужно было каждый день добираться от дома и обратно. Несмотря на то, что идти нужно было меньше километра, было страшно, потому что мы боялись, что в лесу прячутся немцы. Кроме того, были уже и молодежные банды, сколоченные из первых переселенцев. Их вскоре обезвредили.

Зеленоградск, октябрь 1967 года. Фото: семейный архив.

Поскольку с одеждой у переселенцев были проблемы, они начали выменивать ее у немцев на еду.

- Питались мы тогда не очень, а уж немцы-то тем более, я помню про смерть от голода или холода троих немецких детей. Менять вещи на еду они сами предлагали. Я как-то кофточку себе на хлеб выменяла. Сейчас у меня, конечно, ничего из тех выменянных вещей не осталось. Есть только банка керамическая, которую мы на огороде выкопали – соль в ней храню. А немцев вскоре всех выселили. По-моему, почти всех в 1947 году. Кто-то хотел уезжать, а кто-то плакал, просил, чтобы оставили. Один немец даже рассказывал, что он бывший коммунист. Выселение проходило и днем, и ночью, но чаще всего поздно вечером. Но я, если честно, не жалела о том, что их выселяют. У меня родители погибли из-за немцев, поэтому у меня тогда нисколько жалости не было. Сначала даже ненависть была.

Семья энергетиков

Первое время Людмила Сергеевна работала помощником машиниста в турбинном цехе, а потом перешла в отдел кадров и на радиоузел.

- Главной нашей задачей было восстановление поврежденных турбин электростанции. Первый и второй турбогенераторы были выведены из строя прямыми артиллерийскими попаданиями. Думаю, это были не случайные повреждения. Также не было никаких чертежей третьего генератора, поэтому его долго не могли запустить – потребовался приезд специалистов из Москвы.

Авария на ГРЭС-2, 1957 год. Фото: семейный архив.

Одним из прибывших специалистов был будущий муж Людмилы – Дмитрий Паршин. Он родился в селе Святцы Ивановской области и работал во время войны на Ивановской ТЭЦ.

- Он приехал в отцовской шинели, потому что с одеждой у всех тогда тоже были проблемы, но зато в сапогах, - продолжает Людмила Сергеевна. - На фронте он не был, потому что имел бронь как работник электростанции. Мы работали, а потом у меня случился приступ аппендицита. Меня отправили в больницу, и Дмитрий меня навещал. Как только меня выписали, мы поженились. Это было 19 марта 1947 года.

Молодая семья Паршиных. Фото: семейный архив.

Незадолго до свадьбы, 7 марта, была запущена ГРЭС-2. Участвовал в этом и Дмитрий Васильевич. Так что, можно сказать, праздник получился двойным.

- Дмитрий сначала работал кочегаром котельного цеха, потом мастером, начальником смены и начальником цеха. Вслед за ним в 1947 году переехали и его родители, которые поселились в Правдинске. Так получилось, что они тоже были связаны с энергетикой - его отец работал там на гидроэлектростанции. На фронте он был интендантом, а на ГРЭС – бухгалтером, - рассказывает Людмила Сергеевна.

Людмила Сергеевна живет в Калининграде с 50-х годов. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининград семья Паршиных переехала из Светлого уже в 50-х. Сначала поселились на улице Невского, потом переехали на Больничную, а сегодня Людмила Сергеевна живет в доме на Зарайской. После ГРЭС-2 она работала чертежницей, позже - продавцом магазина «Военная книга» возле Южного вокзала. В семье Паршиных родились двое детей: дочь Татьяна (стала сотрудницей Областной научной библиотеки) и сын Сергей (живет в Ленинградской области).