Банк «Открытие» и Архангельская область подписали соглашение о развитии стратегического сотрудничества

В ходе рабочего совещания, которое предшествовало подписанию соглашения, Михаил Задорнов и Александр Цыбульский предметно обсудили направления сотрудничества как в финансово-экономической, так и в социальной сферах.

В частности, речь шла о возможности создания специальных банковских продуктов для работников бюджетных отраслей, сотрудничестве в области строительства жилья и возможности льготной ипотеки.

Также обсудили участие банка в программе льготного кредитования резидентов Арктической зоны, в проектах государственно-частного партнерства на территории региона. В рамках ГЧП, например, партнерам предложили рассмотреть возможность участия в реализации таких проектов, как строительство дома культуры в Пинеге, школы на 860 мест в Каргополе, создании игровых спортивных залов в районах области.

Особое внимание в рамках соглашения уделено работе с представителями малого и микробизнеса в сотрудничестве с Агентством регионального развития на платформах, которые есть у банка.

«Сотрудничество с банком «Открытие» дает региону возможности полноценного стратегического партнерства. Финансовая корпорация намного шире, чем просто банк, это хорошая сервисная платформа, которая работает по направлениям страхования, развития малого и среднего предпринимательства, внедрения новых цифровых инструментов, – считает Александр Цыбульский. – Поэтому мы сегодня договорились о сотрудничестве по целому ряду направлений, которые и зафиксировали в соглашении».

Михаил Задорнов, в свою очередь, подчеркнул, что для группы «Открытие» Архангельская область является одним из ключевых регионов в Северо-Западном федеральном округе.

«Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества с региональными властями в реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую социальную и инфраструктурную значимость, – отметил Михаил Задорнов. – В формате государственно-частного партнерства готовы принимать активное участие в реализации социальных проектов, таких как строительство школ и домов творчества, объектов здравоохранения и туризма. Кроме того, банк готов инвестировать деньги в развитие транспортной инфраструктуры Архангельской области».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.