Антиковидные гастроли в Калининграде: У звезд «отбирают» багаж и... визажистов

Дима Билан часто берет с собой большой коллектив, но, возможно, от кого-то из подтанцовки придется отказаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на пандемию, в Калининграде на весну-лето и осень этого года запланировано немало концертов, спектаклей и всяческих шоу. Афиша пестрит. Тут и звезды советской эстрады, и попса, и рокеры, и шоу фокусников. Но, как говорят спецы из шоу-бизнеса, это вовсе не показатель того, что индустрия развлечений ожила. В расписании есть немало мероприятий, перенесенных с прошлого года, к которым добавились запланированные заранее концерты.

- Некоторые проекты, которые у нас были запланированы, к примеру, в Доме искусств, невозможно провести при 50-процентной загрузке. Они просто не окупаются. Нам пришлось перенести их в «Янтарь холл». Сейчас оптимизируем расходы, пытаемся договориться с артистами,- говорит директор компании «Макро-концерт» Максим Ваняшин.

Экономия на всем

Чтобы сократить издержки, организаторы пересматривают вес багажа и уменьшают количество людей в группе сопровождения артистов. Простой пример – предложить звезде не брать с собой визажиста. Его без проблем предоставят организаторы в Калининграде. Казалось бы – один человек, а экономия существенная, потому что это сразу минус авиабилеты, суточные, питание и проживание в отеле.

Некоторые организаторы шоу вешают свои проблемы на зрителей и просто поднимают цены на билеты. Порядочные промоутеры таким путем предпочитают не идти, понимая, что у многих и так сейчас с деньгами не все гладко.

- Мы, понимая экономическое положение, стараемся сохранять цены на прежнем уровне. И возвращали зрителям деньги за билеты, когда они, узнав о переносе мероприятий, обращались к нам. Больше половины зрителей возвращали билеты. Их можно понять, потому что по три-четыре раза переносились концерты на новые даты, и у людей не было уверенности. Были и те, кто не возвращал билеты, потому что хотят рано или поздно попасть на выступление любимого исполнителя, - говорит Максим Ваняшин. – Наша задача сейчас – провести то, что было запланировано на прошлую весну.

Организаторы ведут переговоры и по поводу новых мероприятий, но уже точно ясно, что суперзвезд к нам в этом сезоне не привезут.

- Пока держится правило о 50-процентной посадке зрителей, мы ничего грандиозного даже не планируем. Окупаемость проекта идет при 70-80 процентах наполненности зала. Если меньше – это уже нерентабельно. Крупных проектов в ближайшее время в Калининграде ждать не приходится, - объясняет Ваняшин.

Попытка №5

Еще один организатор мероприятий в Калининграде – руководитель «Запад-концерт» Кирилл Низовцев, который специализируется на театральных постановках.

- Планы на 2020 год были большие, но продать – полностью и частично – удалось лишь несколько мероприятий, - признается Кирилл. - Некоторые проекты должны были состояться в драмтеатре, но они перенесены в «Янтарь холл». Например, 28 февраля покажем замечательный спектакль «Маленькие комедии» (12+), роли в котором играют Мария Аронова, Сергей Шакуров, Михаил Полицеймако. Мы переносили его уже четыре раза! Спектакль должен был состояться 23 марта прошлого года, как раз, когда грянула пандемия. Перенесли на июнь, затем октябрь, на ноябрь... Потом тема переноса оказалась бесперспективной. И вот, сейчас, с учетом существующих ограничений, с учетом зала на 800 человек мы покажем спектакль в Светлогорске. Многие зрители ждали, не сдавали билеты и мы им благодарны за терпение.

По словам Низовцева, намеченные январские мероприятия состоялись и это для продюсера хороший стимул работать дальше.

- С мая по сентябрь ждем туристов и надеемся, что они заполнят зрительские места. А вообще, антрепризы стало тяжело организовывать – зрители потеряли к ним интерес. Это не то, на что сейчас хотят ходить. Театральная публика, как я это вижу, хочет смотреть классику или серьезные крутые постановки с именитыми артистами. Но сейчас это маловероятно, - говорит Кирилл. – Понимаю, многие просто боятся идти в театр. А некоторые вообще не знают, что у нас что-то проводится, думают, что все закрыто. При этом отмечу, что в театре сегодня соблюдают, причем реально, а не для галочки, все меры предосторожности. В театре совершенно точно безопаснее, чем в кафе, торговом центре или парикмахерской. Это отмечают и наши зрители.

НЕ ПРОПУСТИ!

Кто приедет к нам…

ВЕСНОЙ

4 марта. Творческая встреча с Леонидом Парфеновым, проект «Намедни» (12+);

8 марта. Спектакль-комедия «Корень любви» с Дмитрием Назаровым в главной роли (12+);

13 марта. ВИА «Синяя птица», большой юбилейный концерт «45 лет творчества» (6+);

14 марта. Алексей Брянцев, концерт (6+);

19 и 20 марта. Валерий Меладзе, большой сольный концерт (6+);

21 марта. Братья Сафроновы, иллюзионное шоу (6+);

26 марта. Юрий Шатунов, концерт (12+);

4 апреля. Joe Lynn Turner, 30-th anniversary Deep Purple «Slaves and masters» (12+);

25 апреля. Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», концерт (12+);

3 мая. Глеб Самойлов & The Matrixx с симфоническим оркестром. Лучшие песни «Агата Кристи» (12+);

15 мая. Педро Хавьер Гонсалес, испанское фламенко (6+);

16 мая. Владимир Кузьмин, большой юбилейный концерт (0+).

Вера Брежнева собирается к нам со своим шоу «V элемент tour». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ЛЕТОМ

6 июня. Дима Билан. Программа «Планета Билан. На орбите» (6+);

11 июня. Ярослав Сумишевский. Программа «Ступени ввысь» (6+);

14 июня. Спектакль-комедия. «Подыскиваю жену. Недорого!» с Мариной Федункив (16+);

8 июля. Спектакль «Любовь и голуби» с Олесей Железняк и Раисой Рязановой (12+);

1 августа. Вера Брежнева. V элемент tour (6+);

7 августа. Рок-опера «‎Юнона и Авось»‎ (0+);

13 августа. Певица Слава, концерт. Программа «Крик души» (16+);

15 августа. Группа «На-На». Шоу «Новое и лучшее» (6+);

20 августа. Гарик Сукачев. Юбилейный концерт «GO!» (18+);

27 августа. Jah Khalib, концерт (12+);

ОСЕНЬЮ

3 октября. Хор Турецкого. «Время свершений», юбилейный тур к 30-летию (0+);

19 ноября. «Машина времени», большой концерт к 50-летию группы (12+).