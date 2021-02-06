Вилла вампиров и камень лжи: 5 мистических мест Калининградской области

Загадочная вилла Порр пользуется в Приморске дурной славой. Фото: Instagram.com

В прошлом году в разных частях мира стали появляться загадочные объекты – монолиты из нержавеющей стали. Первый по счету вырос в пустыне в американском штате Юта, затем нечто похожее и нержавеющее было замечено в горах Румынии. «Чудеса» быстро заметили журналисты и вспомнили знаменитый фильм Стэнли Кубрика 1979 года «Космическая одиссея 2001 года», где фигурирует подобный монолит. Загадка американского и румынского монолитов так и не была разгадана (обелиск в Юте так и вовсе исчез), чего не скажешь об еще одном подобном артефакте. В январе монолит из нержавеющей стали вдруг появился в парке Багратионовска. А вот его история оказалась более прозаичной. Как писала уже «Комсомолка», обелиск установили специально для привлечения туристов.

Впрочем, в Калининградской области есть по-настоящему загадочные и даже мистические объекты. С некоторыми из них мы вас с удовольствием познакомим.

Камень лжи

Начнем обзор с удивительного гранитного валуна в Пионерском – расколотого на две неравные части. Говорят, что между этими частями не может пройти лжец, поэтому объект так и называют - Камень лжи.

Говорят, что между этими частями расколотого валуна не может пройти лжец. Фото: СОЦСЕТИ

Имеется даже легенда, которая объясняет происхождение камня и его название. «Однажды молодой рыбак из Нойкурена (так до войны назывался Пионерский – Ред.) перед тем, как выйти в море, пришел к этому камню со своей невестой, - читаем в «Сказаниях прусской земли Самбии». – Молодые поклялись у валуна любить друг друга до гроба, а если кто-то из них вдруг окажется неверен своему избраннику, части тотчас же камня сойдутся. Долго плавал рыбак и вернулся домой с хорошим уловом. Продав рыбу, решил устроить свадьбу. Молодые люди вновь пришли к камню. И тут произошло страшное. Когда девушка вошла в расщелину камня, с небес ударила молния, части валуна с грохотом сошлись, превратив девушку в лепешку. И рыбак понял тогда: возлюбленная была ему не верна».

Сейчас камень пользуется успехом у туристов. Говорят, особенно любят приходить в рощу возле Чистого ручья семейные пары. Вначале жена заставит мужа пройти сквозь камень, затем наоборот. Удивительно, но камень держится пока непоколебимо.

Валуны пущи

И снова о камнях. Как мы недавно писали (читайте на сайте kp.ru), самый большой валун Пруссии был найден на Земландском полуострове в начале прошлого века, расколот на части и отправлен в Танненберг, где он послужил в качестве стройматериала для мавзолея президента Германии Гинденбурга. Что касается существующих камней, то самый крупный находится недалеко от Виштынецкого озера, в Роминтской пуще. Только видимая часть глыбы серого гранита имеет высоту 4 метра, а диаметр камня превышает 6 метров. Пристальное внимание на камень обратил в 2017 году ученик «Школы будущего» из Большого Исаково Влад Верета. Он сделал научное описание камня и предложил присвоить ему статус памятника природы, а также имя. Предложение школьника воплотилось в жизнь через два года, но лишь частично – имя огромный валун так и не получил.

Кстати, всего в пуще насчитывается пять огромных валунов и с некоторыми связаны интересные легенды. Например, про один из них рассказывают такую байку. Мол, начали как-то крестьяне строить церковь. Увидел это черт, спрашивает: «Что строите, мужики?» Мужики решили соврать: «Трактир, конечно». «О, отличная идея, - обрадовался черт. - Я вам помогу». И начал таскать камни со всей округи. Но потом увидел, что у мужиков получается не трактир, а кирха, разозлился, схватил самый большой валун и только хотел его сбросить на постройку, как… трижды прокричал петух. Черт выронил камень, так он теперь в пуще и лежит. И называют его, вы удивитесь, Чертов камень.

Самый старый дуб

Одно из самых старых деревьев в России расположено в Ладушкине. Это огромный раскидистый дуб, который растет, если верить легендам, еще со времен древних пруссов. Видел и языческие обряды (дуб, как известно, был для пруссов священным деревом), и тевтонских рыцарей, и русские полки, которые вошли в Пруссию во время Семилетней войны, и Наполеона Бонапарта… Раньше дуб украшал герб немецкого Людвигсорта, теперь он на гербе Ладушкина.

Ладушкинский дуб считается старожилом даже в мировом масштабе. Фото: СОЦСЕТИ

Говорят, что ладушкинскому дубу стукнуло уже 800 лет. Это очень приличный возраст даже в мировом масштабе. Хотя до одного похожего дерева, расположенного в Литве, нашему дубу далеко. «Стелмужский старик» живет на белом свете уже две тысячи лет.

Рептилия из болота Целау

Болото Целау в Правдинском районе не только самое крупное в Калининградской области, но и самое загадочное. Несколько лет назад журналисты отправились на болото доставать советский самолет, подбитый немцами во время войны. Самолет не достали, зато утопили два экскаватора. Да и журналистам пришлось тогда несладко, один из них угодил в трясину так, что доставать его пришлось втроем.

Болото Целау считается реликтовым. Фото: Иван МАРКОВ

- Аномалия здесь, - чесали затылок калининградцы.

Тот факт, что Целау – гиблое место, подтверждают жители соседних с болотом хуторов и деревень. Они рассказывают, что нередко среди кочек им попадаются мертвые птицы, как будто выгрызенные изнутри. Началось все это безобразие довольно давно (может, и при немцах было), поэтому ничего удивительного, что появились байки о таинственной рептилии, живущей в болоте. В глаза ее никто не видел, фотографий, разумеется, тоже нет, но слух, о том, что все это не выдумки, живет среди аборигенов и здравствует.

Вилла вампиров

Есть в Калининградской области место, где компании Netflix сам бог велел снять завораживающий и кошмарный сериал про вампиров. Это загадочная вилла Порр, расположенная в Приморске.

Несмотря на то, что здание еще довольно крепкое, восстанавливать его не собираются. Фото: Instagram.com

Живописный домик, состоящий из 13 (!) комнат, построили в самом начале прошлого века для предпринимателя Антона Порра. Во время боевых действий 1945 года здание не пострадало и в 195-м в доме открылся туберкулезный диспансер Балтийского флота. Медучреждение работало до 2010 года, после чего было оставлено. Несмотря на то, что здание еще довольно крепкое, восстанавливать его не собираются. Скажем больше – местные стараются и вовсе обходить его стороной. И причиной тому то ли палочка Коха, которая, как говорят, до сих пор обитает в помещениях, то ли что-то еще более зловещее. Вампиры? А почему бы и нет.