Больше, чем видеосервис: в 2020 году приложение Wink показало стремительный рост

Помимо телеканалов и библиотеки кино, сериалов и мультфильмов, в Wink появился дополнительный развлекательный контент.

Накануне компания «Ростелеком» подвела итоги развития видеосервиса Wink в прошлом году. Итоги, скажем прямо, впечатляют. Как сообщили в компании, благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелеком» на платформу Wink активная аудитория сервиса выросла в четыре раза.

- Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период, - признаются в компании. - Wink первым из видеосервисов открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательного видеоконтента. Одновременно увеличился спрос на платные фильмы и сериалы. В результате количество просмотров кино и сериалов (платных и бесплатных) выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

В апреле, когда пандемия набирала обороты, состоялось уникальное событие для российского рынка - впервые фантастический триллер «Спутник» вышел на цифровых платформах, включая Wink, раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Этот фильм весь год пользовался высоким спросом. В лидерах просмотров и другие российские премьеры: «Лёд 2», «Вторжение» и «Холоп». Wink стал единственной платформой, где полностью доступен топ-10 премьер российских фильмов (по числу зрителей) прошлого года.

Как отмечается, Wink продолжает лидировать в предложении телевизионного контента: в 2020 году портфель телеканалов превысил уже 400 наименований, включая форматы HD и 4K. Появились новые предложения в различных сегментах: от специализированного канала для любителей гольфа до канала «Мосфильм. Золотая коллекция» с богатой библиотекой любимого советского и российского кино.

Выросла популярность услуги «Управление просмотром», которая обеспечивает доступ к архиву передач на большинстве каналов (до семи дней) и функции «пауза» и «перемотка». К концу 2020 года более 70% подписчиков Wink пользовались этой услугой. До 25% увеличилась доля клиентов, которые регулярно пользуются услугой «Мультискрин». Она позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью (смартфон, планшет, ноутбук, Smart TV и другие).

Что касается самого популярного события года в видеосервисе, то им стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ.

- Всего бой посмотрело более 3 миллионов пользователей, в том числе более 1 миллиона — через цифровые приложения Wink. А весной зрители активно смотрели трансляции проекта Wink Live — онлайн-концерты российских рок- и поп-звезд. На Wink были организованы живые выступления Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Елены Ваенги, Тимати, а также групп «Звери», «Алиса» и «Ария», - рассказывают в «Ростелекоме».

В 2020 году Wink стал больше, чем видеосервисом. Помимо телеканалов и большой библиотеки кино, сериалов и мультфильмов, в Wink появился дополнительный развлекательный контент. Например, стали доступны аудиокниги (в партнерстве с «ЛитРес»), появилось пакетное предложение — аудиокнига плюс экранизация произведения. Не случайно наиболее популярными стали аудиокниги, по которым уже сняты фильмы и сериалы — «Зулейха открывает глаза», «Эпидемия. Вонгозеро», «Текст».

КСТАТИ

С 2020 года управлять видеосервисом Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» и умной колонке «Капсула» от Mail.Ru Group.

КОНКРЕТНО

Топ-5 кинофильмов по итогам 2020 года в Wink:

1. «Лёд 2»

2. «Вторжение»

3. «Спутник»

4. «Тролли. Мировой тур»

5. «Соник в кино».

Топ-5 сериалов по итогам 2020 года в Wink:

1. «Ходячие мертвецы»

2. «Чики»

3. «Мир Дикого Запада»

4. «Хроника эпидемии»

5. «Рассказ служанки».