Синоптики прогнозируют в Калининграде обложной снег и еще одну морозную неделю

Небольшое потепление может наступить не раньше выходных. Фото: Александр Подгорчук

На минувших выходных температура в Калининграде опускалась до -20,5 градуса. На этой неделе холода из наших широт отступать тоже не собираются.

По прогнозу портала rp5.ru, с понедельника по четверг включительно температура будет колебаться от -8..-10 градусов днем до -14 градусов ночью. Сегодня вечером произойдет усиление восточного ветра до скорости 15-17 метров в секунду, из-за чего на улице по ощущениям будет как -20..-21. Несмотря на мороз, синоптики прогнозируют ночью обложной снег - 2 см осадков за 6 часов.

Начиная с пятницы в нашу область придет небольшое потепление. 12 февраля днем будет -6 градусов, в субботу - всего -2, в воскресенье - до +4. Небольшой снег тоже не исключен. При этом по ночам столбик термометра по-прежнему будет опускаться до -11..-13 градусов.

Атмосферное давление начиная со вторника начнет плавно расти и с отметки 752 миллиметрf ртутного столба к концу недели увеличится до 766-ти.