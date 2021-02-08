В Калининграде сотрудница салона красоты с улицы Карла Маркса за сутки собрала деньги на велосипед для дворника. О начале сбора средств визажист Ольга Быкова объявила на своей странице в Инстаграме. Как оказалось, у нее уже давно приятельские отношения с дворником Владимиром.- Есть люди, которые в любой профессии чувствуют себя легко, а легкость эта выражается в улыбке на лице, которую видно издалека, - рассказывает Ольга. - Так вот, в нашем районе живет Володя, который работает дворником. С шести утра летом я вижу, как он подметает улицы и улыбается, он доброжелателен и вежлив, каждый раз машет издалека, приветствуя меня на пробежке. Володя является примером того, что чем бы ты ни занимался, ты можешь испытывать радость и легкость бытия!Правда, как оказалось, не так давно с легкостью бытия у Владимира случилась проблема – у него украли велосипед.- Он поделился со мной тем, что у него первый разряд по велоспорту, - продолжает Ольга, - и как он раньше ездил на велосипеде 40-60 км до моря и обратно, говорил о том, что это лучшее время было для него.Владимир лишился и своего хобби, и личного транспорта, необходимого ему для работы. До места службы он стал добираться пешком. И у Ольги тут же появилась мысль – собрать деньги на новый велосипед с помощью соцсетей.- Я посмотрела, сколько сейчас велосипеды стоят, - обратилась Ольга к калининградцам. – Нам нужно 15 или 16 тысяч. Если вы меня не поддержите, я знаю, что накоплю и подарю ему велосипед сама. Как-то запал он мне в душу.Ольга сомневалась зря. Всего за сутки калининградцы собрали больше 20 тысяч рублей.- Теперь дело за малым - выбрать и купить надежный транспорт, противоугонный замок, шлем и очки, - добавила она комментарий к первоначальному посту.Как рассказала Ольга «Комсомолке», после истории с похищенным велосипедом Владимир стал знаменитостью.- Все мои клиенты теперь интересуются, как продолжается эта история. Сборы средств мы уже остановили, так как собрали даже больше, чем планировали. Мы вместе с Володей теперь пойдем в магазин и все ему выберем.В своем аккаунте Ольга выложила видео, где Владимир чистит снег и в перерывах между работой посылает сотрудницам салона воздушные поцелуи. Похоже, уже предвкушает, что пешеходная жизнь заканчивается.