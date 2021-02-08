Юбилей области, год 1950-й: лютые морозы, новоселье драмтеатра и 108 тысяч переселенцев

Чаепитие после очередного трудового дня в семье переселенцев Алексеевых, в 1950 году живших в поселке Вишневое под Зеленоградском. Фото: Архив автора

Обратной дороги нет?

Запущенный в 1946 году процесс массового переселения из других регионов СССР в новую советскую область продолжался. Так, в 1950-м прибыло еще аж 108 тысяч человек – пятая часть нынешнего населения Калининграда! Только ведь и уехало немало – 63 тысячи. А в следующие годы даже больше уезжало. И 70 тысяч, и 80 (подробнее об этом см. в книге Юрия Костяшова «Секретная история Калининградской области»).

Когда-то об этом явлении, для которого даже придумали термин – «обратничество», прочитать можно было лишь в документах под грифом «секретно». Официально же считалось, что все переселенцы остаются. В печати часто публиковались их восторженные отзывы о житье в «неметчине». И все они звали сюда своих бывших земляков. Тоже, дескать, переезжайте – не пожалеете.

Появились в ту пору и «профессиональные переселенцы». Приезжали, получали все, что было положено, – и вскоре исчезали. А потом опять приезжали – уже в другой район. И снова получали все, что полагалось переселенцам…

Не от хорошей жизни ехали

Впрочем, подобных «рецидивистов» было немного. Большинство же «обратников», уехав (действительно обратно или еще куда-нибудь), в Калининград уже не возвращались. Ну, уехали и уехали, имели право. И вообще, всякие бывают в жизни обстоятельства. Однако другие, приехав, оставались навсегда. Как, например, семья Винера Опекунова.

В их родной деревне в Горьковской области жилось совсем туго. А будущее – в тумане. И вдруг в райисполкоме предложили переселиться в Калининградскую область, пообещав большие льготы: никаких налогов; дадут подъемные, корову и двух овец; переезд – за счет государства; на новом месте предоставляется жилье.

Жаль было покидать родные места. Однако, все взвесив, решились на переезд.

– Из Арзамаса в Калининград мы ехали больше месяца, с бесконечными остановками, – вспоминал Винер Васильевич. – Причем ехали в теплушках, условия в которых были спартанскими. По бокам – нары. В центре – печки-буржуйки с выгородкой для дров и угля. На противоположной от двери стенке были закреплены умывальник и бачок с водой для питья. Хорошо хоть скот наш ехал в отдельном вагоне.

Тяжелее всего приходилось женщинам. Они не только обихаживали семью в непростых дорожных условиях, но и обеспечивали содержание живности: кормили, поили, доили, бегая в соседний вагон во время стоянок.

Так вот ты какое, море!

И вот – Калининград. Двое суток состав держали на задах сортировочной станции. Сперва проверяли пограничники, затем – карантинный врач. Посторонних и больных не нашли. В паспортах появился штамп «Житель запретной зоны». И поехали дальше.

Как выяснилось, конечной станцией был Зеленоградск. На рассвете 4 марта 1950-го эшелон замер перед ограничителями путей – дальше ехать было уже некуда. Все пассажиры, и стар и млад, стали восторженно кричать: «Приехали, приехали!..»

В Горьковской области в начале марта всегда была еще зима, снега, морозы. А тут – плюс восемь! Уже стояла настоящая весна, которая обрадовала всех переселенцев.

И снова радостные крики: «Море, смотрите, море!». Дети отпросились у родителей сбегать на минутку посмотреть на незнакомое чудо природы. 14-летний Винер тоже побежал.

– Впервые в жизни увидев море, я пришел в восторг, – рассказывал он. – Однако не мог и подумать в те мгновения, что всего через год стану моряком, и это окажется моей судьбой (Опекунов – ветеран калининградского рыбпрома, капитан дальнего плавания. –