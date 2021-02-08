После того, как 29 января в суде Московского района был вынесен приговор двоим бывшим полицейским, по вине которых погиб административно задержанный Иван Вшивков, было подано сразу три апелляции. Первым приговор опротестовал бывший полицейский Николай Плебух.Адвокат Плебуха Кураев заявляет, что считает приговор от 29 января «законным и обоснованным». При этом он сообщает, что суд не учел несколько обстоятельств, среди которых заболевания его малолетних дочерей и положительная характеристика от соседей. Адвокат добавляет, что Плебух ни разу не нарушал режим содержания под стражей и режим домашнего ареста, а также имеет заболевания, которые могут обостриться в исправительной колонии.- Считаю, что судом вынесен чрезмерно суровый приговор, без учета всех обстоятельств содеянного Никлаем Плебухом , что при вынесении приговора судом необоснованно и ошибочно сделан вывод о том, что исправление Плебуха не может быть осуществлено без изоляции от общества, - заявил Кураев.Адвокат просит уменьшить срок наказания, отменить двухлетнее лишение права на занятие Плебухом должностей в правоохранительных органах, а также назначить его подзащитному условное наказание с испытательным сроком в шесть месяцев.В понедельник, 8 февраля, апелляцию одновременно подали жена погибшего Елена Вшивкова и его мать Ольга Витальевна.Так, Елена Вшивкова и ее адвокат Лариса Фаизова заявили, что приговор для обоих полицейских слишком мягкий, так как и Иванов, и Плебух «осознавали общественную опасность своих действий». Кроме того, они понимали, что Иван Вшивков находится «в угрожающих жизни условиях», «предвидели возможность наступления его смерти от термических ожогов вследствие воздействия горячей воды», а главное – «относились к этому безразлично».- Плебух и Иванов совершили преступление с особым цинизмом, издеваясь сами и поощряя издевательства подчиненных им сотрудников полиции над потерпевшим Иваном Вшивковым, - считает жена погибшего, - оскорбляя и подстрекая его к противоправным действиям. Иван умирал в страшных мучениях, в замкнутом пространстве, лишенный подсудимыми возможности для спасения, однако судом данные обстоятельства проигнорированы.Елена Вшивкова потребовала возвратить уголовное дело прокурору Калининградской области, а бывших полицейских привлечь к ответственности за совершение более тяжкого преступления. Кроме того, вдова Ивана Вшивкова заявила, что свидетелей Захарову, Маркичева, Колтунова и других полицейских, проходящих по делу свидетелями, также необходимо привлечь к уголовной ответственности.Ольга Вшивкова и ее адвокат Владислав Филатьев также не согласились с приговором. Они уверяют, что Иванов и Плебух не просто халатно относились к своей службе, а они «не исполняли своих обязанностей», будучи осведомленными, в каких условиях находится Иван Вшивков. Более того, по мнению Ольги Вшивковой, полицейские даже имели косвенный умысел в убийстве ее сына и вполне осознавали все последствия, игнорируя крики задержанного и только подшучивая над ним. Именно поэтому они и заслуживают более тяжкого наказания.Напомним, Николай Плебух получил 2 года 6 месяцев лишения свободы, его подчиненный Александр Иванов – два года.