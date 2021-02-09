Светлый: спецоперацияНастоящая спасательная операция прошла в минувшее воскресенье на судоходном канале в Светлом. Там со льда сняли трех погибающих лебедей. Все они – подростки, серые птенцы – были сильно истощены.- Птицы очень худые, потому что люди их закармливали хлебом, а хлеб не дает питательных веществ и птица, забивая им желудок, постепенно худеет. У одного лебедя химический ожог роговицы на глазах, значит, он попал в пятно с нефтепродуктами. Еще у одного лебедя травма клюва, – рассказывает Юлия Садовская, руководитель организации «Биосфера Балтики».Доставать птиц со льда волонтерам помогли спасатели и неравнодушный местный житель, который сходил за гидрокостюмом. Они же на берег вытащили нескольких погибших птиц.Двух замерзающих лебедей, один из которых в тяжелом состоянии, привезли из Правдинска. За минувшие выходные, 6 и 7 февраля, в «Биосферу Балтики» поступило 10 спасенных птиц.- Холод лебедям не сильно страшен, - поясняет Юлия Садовская. – Именно ослабленные птицы замерзают. Потому что здоровая птица, которая нормально питается, не пострадает. Лебедь может спокойно существовать даже в мороз.Балтийск: верните сено!Еще одна проблемная точка – Балтийск. Там набережную напротив гостиницы «Золотой якорь» (этот отель знаменит тем, что в нем останавливался поэт Иосиф Бродский) облюбовали лебеди. В этом году, чтобы им не было холодно, волонтеры привезли на набережную сено. Мягкую перину устелили, птицы смогли греться. Однако, по словам Юлии Садовской, в первый же день сено начали убирать военные.- Люди возмутились, подняли шум и по просьбе администрации сено вернули. Но в итоге убрали опять... Причина – «порядочек» должен быть везде. Что тут еще сказать? Военные посчитали, что так лучше, что лучше пусть птицы примерзают к бетонному променаду, - говорит Юля.Между тем, по словам специалистов, именно организация таких лежек для лебедей – одна из мер помощи в холодное время года. Слой сена в 30 сантиметров очень выручает лебедей.КОНКРЕТНОЧем можно кормить лебедейЗерновыми культурами (только не пшено и не рис!), овощи. А самое простое – купить овсянку, геркулесовые хлопья, и угощать птиц ими. Можно и нужно сыпать прямо в воду. У лебедей должен быть доступ к открытой воде.