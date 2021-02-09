В Чкаловске появились проблемы на Аллее героев морской авиации, открывшейся после реконструкции в ноябре 2019 года. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» жители этого пригорода Калининграда, все бюсты Героев Советского Союза, установленные на аллее, покрылись трещинами, а местами с них облетела штукатурка.Напомним, реконструкцию аллеи проводил подрядчик - компания «Мириам», печально известная по затянутой реконструкции улицы Рокоссовского. 10 цементных бюстов героев заменили на новые, к ним, по предложению ветеранов, добавили бюст летчика-космонавта Александра Викторенко. Каменные головы покрыли специальным составом, преимуществами которого хвалились представители подрядчика. Бюджету ремонт обошелся в 12 миллионов рублей. Однако нынешних морозов разрекламированное покрытие не выдержало.В мэрии общественность поспешили успокоить.- Подрядчик уже сегодня направил своих людей в Чкаловск, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе администрации Калининграда. - Они временно обернули бюсты полиэтиленом и в течение двух дней демонтируют их и отвезут в свою мастерскую. До 1 апреля обновленные бюсты вернутся на место - все работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств.Напомним, что сразу после открытия аллеи разгорелся скандал из-за «изуродованного» бомбардировщика ИЛ-28. Ему срезали оригинальные шасси, после чего корпус самолета установили на конструкцию, похожую на дешевое тротуарное ограждение. Сильнее всех тогда обозлились представители ветеранов-авиаторов, которые сравнили бомбардировщик с «петухом, сидящим на заборе».