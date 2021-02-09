Чиновник мэрии Калининграда: Как только убираем кондуктора, пропадает всякое желание платить за проезд

Автобусы, подаренные Калининграду столичными чиновниками, вот-вот начнут обслуживать пассажиров. Фото: СОЦСЕТИ

Автобусы ЛиАЗ, которые недавно подарили Калининграду власти Москвы, сейчас проходят техническое обслуживание. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отдела организации дорожного движения мэрии Александр Химич.

- Этим автобусам 10 лет. Они сейчас, скажем так, подкрашиваются, подмазываются и регистрируются в ГИБДД, - сообщил Александр Химич. - Техническое состояние автобусов хорошее. Перед тем, как их получить, мы высылали наших специалистов, чтобы оценить их техническое состояние. Мы выбирали! Смотрели, чтобы были «живые» двигатели, коробки передач. Выбрали самые лучшие, и они своим ходом доехали в Калининград. Скоро они выйдут на линии. Мы планируем ими заменить автобусы на 14 маршруте, где в основном ПАЗы эксплуатировались. ПАЗы мы будем потихонечку списывать.

Многие калининградцы спрашивали – как так получилось, что столица нам теперь с барского плеча скинула 10 бэушных автобусов, и мы с радостью их приняли.

- Знаю, что губернатор Калининградской области договорился с мэром Москвы, чтобы нам помогли. Потому что новые автобусы купить – это достаточно дорогое мероприятие: каждый стоит по 14 миллионов, - пояснил Александр Химич.

Зима заморозила все

Автобусный парк Калининграда оказался чувствительным к заморозкам.

- Когда ударили первые морозы, у нас были и сходы, и невыходы на линии. Потому что позамерзали автобусы, позамерзали антифризы. Приходилось автобусы и с линии снимать. Отогревали, меняли систему охлаждения, - рассказывает Александр Химич.

Гость эфира отметил, что все автобусы уже прошли эту «тестовую эксплуатацию», и сейчас сходы из-за мороза - редкость.

За ранний сход штрафуют

Еще одна проблема (и далеко не новая) калининградского общественного транспорта - ранний сход с маршрута. То есть вы стоите вечером на остановке, ждете автобус, а его не будет. Потому что водитель уехал в гараж.

- После 20 часов, когда заканчивается вечерний час-пик, у нас происходят сходы. Если автобус сошел раньше установленного графиком времени, то это фиксируется, за это штраф. Ежемесячно выставляются штрафы от 30 до 50 тысяч всем предприятиям-перевозчикам, в том числе и «ГорТрансу». Никому не хочется терять деньги, поэтому они стараются выдерживать графики.

Безналом платят больше

Сегодня в общественном транспорте пассажиры все чаще платят карточками.

- Люди отказываются от наличных денег. Больше 50 процентов перешло на безнал, - отмечает Александр Химич. – И растут продажи карт «Волна Балтики». Люди активнее ей пользуются, приобретают детям, родственникам, чтобы оплачивать проезд с дисконтом.

Выгода с каждой поездки получается почти 3 рубля.

- Каждый считает свои деньги. Три рубля с одной поездки – небольшая сумма. Если этих поездок в день получается пять, а если умножить на 30 рабочих дней… Получается кругленькая сумма, - говорит Александр Химич. – Но оплата банковской картой пока превалирует над «Волной Балтики». Но как только у нас исчезает некий контролер в автобусе или троллейбусе, пропадает всякое желание платить за проезд. Сразу идет резкое падение платежей. Люди стоят около стационарного валидатора, держат наготове карточки и ждут, когда зайдет контролер. Заходит контролер – все резко пробивают

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Почему «Корсар» сошел с рельсов?

В Калининграде случилось ДТП с новым трамваем «Корсар» - питерский вагон сошел с рельс. Как рассказал в радиоэфире Александр Химич, «ничего страшного не произошло».

- Это техническая ситуация. На повороте не выбрал скорость и сошел одним колесом с рельс. Своим ходом, даже без применения техники, он встал на место. – сказал специалист.

Он отметил, что и пути-то в Калининграде не новые. Сейчас водителям трамвая «Корсар» приходится тестировать разные скоростные режимы вагона. И вот, случаются неожиданности. Главное – без пострадавших. А что до трамвайный путей, так чиновники не устают говорить о том, что запланирована их модернизация.

Напомним, власти в течение двух лет намерены для Калининграда закупить 26 новых трамваев. 16 вагонов приобретут в этом году. Остальные 10 – в 2022 году.