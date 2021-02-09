Отказавшийся от реновации дом на Ленинском проспекте все же отремонтируют

Предложения по изменению внешнего вида дома можно присылать до 15 апреля. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде капитально отремонтируют многоквартирный дом на углу Ленинского проспекта и улицы Соммера (№35-37), жители которого отказались от реновации перед Чемпионатом мира по футболу.

Как сообщает пресс-служба фонда капремонта, решение разработать проектную документацию для его ремонта приняли уже в этом году. При этом, поучаствовать в конкурсе на облик и колористику здания может любой желающий.

- В настоящее время дом типовой советской застройки сильно выделяется из общего ряда уже отремонтированных домов с применением различных архитектурных приемов и стилей, - пишет пресс-служба. - Мы подготовили чертеж существующего здания, а далее предлагаем проявить себя каждому из вас!

Предложения можно присылать в фонд капремонта до 15 апреля, после чего их обсудит экспертное сообщество. Самое органичное (должен учитываться облик соседних домов) будет реализовано после согласования с жильцами.

Напомним, решение по общей стилистике улицы было разработано еще в 2017 году, однако оно не устроило жителей. В частности, выступавшая от имени жильцов калининградка Тамара Кондратьева предполагала, что по итогам реконструкции кровля станет выше на этаж или два, что увеличит нагрузку на несущие конструкции здания и позволит разместить в доме коммерческую недвижимость (этого в планах жильцов, конечно, не было).

- Дом-то старый, - объясняла свою позицию Кондратьева. - Фундамент может не выдержать, а это угрожает нашим жизням. Вот если бы покрасить просто, мы не против, мы все хотим, чтобы наш дом был красивым. Хотят крышу сделать – тоже хорошо, но не надо трогать то, что добротное, прочное и хорошее.