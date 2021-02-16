Во вторник на заседании регионального правительства обсуждали реализацию национальных проектов в Калининградской области в 2020 году. В целом, как отметил губернатор Антон Алиханов, с точки зрения среднероссийского уровня, область находится в «хорошей, позитивной зоне». Поработали в целом, неплохо, но можно еще лучше, сказал он.Отдельно чиновники остановились на строительстве объектов по различным нацпроектам – это детсады, школы, спортивные центры и площадки, медицинские учреждения. Зачастую строительство важных для жителей объектов «буксует» из-за подрядчиков, поэтому необходимо создавать прозрачную конкурентную среду.- Мы уже высказывали федеральным коллегам методы повышения прозрачности работы подрядчиков. Они, конечно мало кому понравятся, но, тем не менее, мне кажется, нужно их сформулировать и официально направить в правительство РФ, - сказал Антон Алиханов.В частности, губернатор предложил в рамках поправок в 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») предусмотреть обязательное требование к генподрядчикам, субподрядчикам, поставщикам рассчитываться с физическими лицами, трудоустроенными в штат, либо по гражданско-правовому договору, только в безналичной форме.- К сожалению, стройки это места где достаточно много такого рода схем, наличности, которую выплачивают на руки простым разнорабочим, и от этого нужно уходить. Конечно, это вызовет серьёзные вопросы со стороны тех кто трудоустраивает трудовых мигрантов, но здесь тоже есть предложения, которые можно рассмотреть, - сказал глава регионаАлиханов отметил, что это может быть изменение налогообложения такого рода доходов, либо расширение патента на эту деятельность.- Надо подумать. На мой взгляд, это станет серьезным шагом к обелению строительного сектора, - сказал он.