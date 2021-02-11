Когда придет тепло и врут ли термометры: 5 главных вопросов об аномальных морозах в Калининграде

Нынешняя зима продолжает удивлять. Фото: Александр Подгорчук

1. Всю неделю будет холодно как сейчас?

Не совсем. По прогнозу портала rp5.ru, начиная с пятницы в нашу область придет небольшое потепление. 12 февраля днем будет -6 градусов, в субботу - всего -2, в воскресенье - до +4. Не исключен небольшой снег. При этом по ночам столбик термометра по-прежнему будет опускаться до -11..-13 градусов.

Так что на этой неделе морозы не отступят!

2. Откуда берется ощущение морозности?

Вы, наверное, тоже замечаете, что в прогнозах указывают два значения: то, которое показывает столбик термометра и температуру, которая «ощущается». Например, на момент написания материала прогноз говорил о том, что за окном -9, а ощущается как -18. Разобраться в этом «есть и кажется» помогла кандидат географических наук Дара Гаева из БФУ имени Канта.

- Это то, как ощущает человек. При низкой скорости ветра в солнечную погоду всегда будет ощущение отрицательной температуры выше. Если скорость ветра достаточно большая, то ощущения будут на несколько градусов ниже, охлаждение организма нашего происходит быстрее, - говорит Дара Гаева. – Второй фактор – влажность воздуха.

3. Что делать, если на ваших глаза человек замерзает?

Министерство социальной политики напоминает, что круглосуточно за обогревом и ночлегом можно обратиться в Центр социальной адаптации.

В Калининграде отделение учреждения расположено по ул. 2-я Алтайская, д. 1 (проезд до остановки «Улица Карташова»). Открыта горячая линия – круглосуточные телефоны для приема сообщений о замерзающих на улице бездомных людях в Калининграде 8 (4012) 968-945.

4. При какой температуре могут отменить занятия в школе?

В министерстве образования Калининградской области объяснили порядок принятия решения об отмене занятий в школах в случае низких температур.

- МЧС уведомляет об аномальной температуре и рекомендует отменить занятия, - рассказали в ведомстве. - У нас от коллег сообщений нет. То есть температура на сегодня критической не является. В Роспотребнадзоре говорят, что основанием для отмены занятий может быть температура – от минус 30 и ниже.

5. В Калининграде были зимы еще суровее?

Еще какие! Февраль 1956 - до минус 34. При этом термометров не было в продаже. И холодина тогда держалась месяц! С конца января по конец февраля. Самый крутой, в общем, раз. Забавно, что рекордные морозы пришлись на период, когда в Москве шел ХХ съезд КПСС, после которого в стране началась «оттепель»…

Всю первую половину января 1963 года - 20-градусные морозы. В январе 1979 года столбик термометра опускался до минус 35-ти. В том году наша область даже была признана регионом, пострадавшим от стихийного морозного бедствия. Сильно пострадали плодовые деревья.

Январь 1987, по ночам - до минус 32. Тогда школьники ликовали. Спасибо морозам – уроков нет!