Зимняя рыбалка в Калининградской области: за окунем - на залив, за щукой – на озера

Выход на лед часто опасен, так что действовать нужно с умом и расчетом. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Калининградской области разгар зимы, морозы. И если простым гражданам похолодание приносит не много удовольствия, то рыболовы нарадоваться не могут. Именно сейчас водоемы скованны и можно отправляться на подледную рыбалку.

Выход на лед часто опасен, так что действовать нужно с умом и расчетом. Например, Калининградский залив соленый и промерзает позже Куршского. Становление льда там только сейчас началось. К тому же ледяное поле покрыто трещинами, их засыпало снегом. Словом, будьте внимательны, отправляясь за жирным судаком.

В Куршский залив сейчас заходит корюшка. Эта рыба движется вдоль косы. Где есть корюшка, присутствует и хищник: окунь и судак. Взять полосатого на 300-400 грамм это вполне себе норма. Окуни свыше 500 грамм считаются крупными. Но попадаются и такие! Окунь ловится - от Морского до Лесного.

Традиционно за белой рыбой типа леща и плотвы мужички ездят на противоположный берег, в Полесский район. Там, в Южной части залива популярны места близ поселков Красное, Разино, Заливино.

А вот внутренние водоемы сейчас все с хорошим толстым льдом.

На озерах и карьерах можно ловить жерлицами щуку. Но только до конца февраля (с 1 марта до 10 апреля действует запрет в связи с нерестом хищницы).

Тут к вашему выбору все пойменные озера реки Преголя. В списке топовых мест можно выделить: Щукино, Воронье и Пустое озеро Гвардейского района, Озерковские карьеры, карьеры в Холмах, Пушкаревские карьеры Черняховского района.

ВАЖНО

Какие есть ограничения?

- Если речь о щуке, окуне, плотве и корюшке, то один рыбак может выловить до 10 кг.

- Судака можно взять домой не больше пяти хвостов.

- За нарушение или перевес полагается штраф от 500 до 6 тысяч рублей в зависимости от рыбы и ее размера.