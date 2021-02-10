Скандальный продюсер и основатель некогда бешено популярной поп-группы «На-На» давно собирался на реабилитацию в самый западный регион России. И вот, наконец, приехал. Точнее, Алибасов прилетел из столицы в сопровождении своего сына Бари-младшего. По аэропорту «Храброво» знаменитость перемещалась в инвалидной коляске.Уже в Калининграде Алибасовы поселились в большой студии, где есть все необходимое для жизни и творчества. Заготовлены осветительные приборы и камеры. По некоторым данным Бари Каримович готовится к проведению некоего кастинга. В чем его суть, пока не ясно. Не исключено, что звезда шоу-бизнеса готовит очередной поп-проект.Как сообщает starhit.ru, который публикует видео, сделанное сыном Алибасова, в настоящее время отец и сын проживают в просторной квартире Бари-младшего, где очень уютно и комфортно. В распоряжении обитателей жилища несколько комнат, просторная ванная, бильярдная, массажный стол, уголок для рисования с мольбертом, огромная кухня, оформленная в стиле старой таверны.Вообще, вся квартира, показанная в ролике, напоминает гостиницу в духе пиратских приключений. Много грубой деревянной мебели, массивных часов, на стенах – стилизованная кирпичная кладка. А над кроватью, в которой лежит Бари Алибасов, и вовсе висят старые керосиновые люстры. Рядом – массажный стол.Судя по публикациям в Инстаграме Бари-младшего, время семья проводит неплохо. То они обедают на остекленной веранде в Светлогорске, то отдыхают на огромной кровати, просматривая свежий выпуск шоу Александра Невзорова в YouTube.Ранее «Комсомолка» писала, что сын Алибасова планирует создавать в Калининграде Центр реабилитации. Первыми его пациентами должны стать как раз его мать и Алибасов-старший. По некоторым данным всего пару недель назад продюсера выписали из клиники, а в прошлом году он проходил курс лечения в московской психиатрической больнице №1 имени Алексеева. Там Бари буквально поставили на ноги, хотя изначально состояние пациента вызывало у врачей немало опасений.Напомним, в 2019 году старший Алибасов был госпитализирован после того, как якобы выпил чистящее средство для труб «Крот». Но в итоге самого худшего избежать удалось.