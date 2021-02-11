Как живет авторынок Калининграда: новые машины нарасхват, а на вторичке «живых» не осталось

Найти себе достойный экземпляр на рынке б/у стало очень непросто. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на пандемию и ее экономические последствия, автопарк Калининградской области продолжает расти. По официальным данным ГИБДД, в 2020 году число зарегистрированных в регионе легковых автомобилей достигло 419 702 единиц - на 4929 больше, чем было в 2019-м. Цифра для нашей маленькой области вроде бы неплохая, но на деле все не так просто.

Раскупили под ноль!

В 2020 году продажи новых автомобилей в России сократились до 1 598 825 штук, но падение происходило неравномерно. Если не брать Москву и Санкт-Петербург (там показатели снизились на 17% и 10%), то сильнее всего рынок просел как раз в нашем Северо-Западном федеральном округе (-9%).

Продажи, как нетрудно догадаться, обвалились из-за весеннего карантина. Как только власти сняли жесткие ограничения, калининградцы дружно потянулись в автосалоны. Пик спроса пришелся на июнь. Уже в августе запасы дилерских центров в Калининграде иссякли и в наличии остались считанные единицы непроданных автомобилей. Желающим пришлось оставлять предоплату и оформлять заказ. Дефицит, к слову, сохраняется и сегодня: поставку некоторых моделей придется ждать до четырех месяцев.

Цены растут так быстро, что времени раздумывать иногда просто нет. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

По словам дилеров, перекоса в сторону дешевых комплектаций не произошло - покупая новую машину (возможно, на все сбережения) калининградцы, похоже, решили получить от жизни все. На этом фоне неудивительно, что средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в стране выросла на 4% и достигла 1,33 млн рублей.

При общем падении рынка некоторые бренды сумели реализовать даже больше, чем в 2019-м.

- По итогам продаж в 2020 году, рынок показал падение на 9% по сравнению с 2019 годом, при этом бренд ŠKODA - один из немногих, кто показал рост продаж на 7% и реализовал почти 100 тысяч автомобилей,- говорит руководитель отдела продаж компании «ОТТО КАР», официального дилера ŠKODA в Калининграде, Александр Тихомиров. - Мы понимаем, что на рынок в 2021 году будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. Поскольку, скорее всего перспектив для роста доходов населения нет, значит определяющим фактором наряду с повышением цен станет возможная поддержка спроса правительством через льготные программы кредитования.

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По прогнозам ŠKODA Avto, с выходом на российский рынок новой OCTAVIA, рост продаж новых автомобилей чешской марки в этом году должен составить порядка 20%. Познакомиться с новинкой поближе калининградцы смогут во время Дней открытых дверей, которые пройдут с 13 февраля по 14 марта. Запись как на индивидуальный, так и на семейный тест-драйвы уже открыта. Кроме того, гостям дилерского центра проведут индивидуальную консультацию, предложат ароматный кофе, моментальное фото и памятные аксессуары от ŠKODA. Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых профилактических мер.

Пересаживаемся на премимум

Если продажи новых машин в годовом выражении снизились, то автомобилей с пробегом, напротив, купили больше, чем в 2019-м. Увы, наша область на этом поприще свои позиции сильно сдала. По оценкам экспертов, калининградский авторынок по сравнению с тучными девяностыми и началом нулевых сжался в 5-6 раз. По объему продаж автомобилей б/у в 2020 году мы уже не попали в топ-30 регионов. Список замкнул Хабаровский край с показателем 61,5 тыс. реализованных машин, хотя, справедливости ради, население там тоже больше, чем у нас (1,3 миллиона человек).

Повышенный спрос привел к тому, что в цене подержанные авто в 2020-м тоже росли быстрее, чем новые.

- Самый большой рост цен на «вторичке» был на «свежие автомобили», в возрасте от 3 до 5 лет. А вот более возрастные машины (10, 15, 20 лет) показали прирост всего около 5%, - отмечает директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. - Есть и один интересный момент: на вторичном рынке за цену в 1,5 млн рублей было вполне реально найти хорошие автомобили. И поэтому люди зачастую вместо нового выбирали премиальный с пробегом (в возрасте 3-7 лет) и оставались довольны.

Эти наблюдения полностью подтверждает статистика сервиса «Авито Авто». В Калининградской области продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 14,4%, в то время, как на вторичном авторынке региона в целом – на 6,7%.

Еще один калининградский тренд - растущая доля подержанных китайских машин. Только за четвертый квартал спрос на модели из Поднебесной у нас вырос на 0,08%. Повышается и интерес к б/у электромобилям, которые приобретали на 216,7% чаще, чем в 2019 году. Самым популярным стал Nissan Leaf, за которым расположились Tesla Model X и Nissan NV200.

Выбора нет?

Вопреки статистике, которая указывает на растущий спрос, а, значит, и достойное предложение, найти подержанное авто в хорошем состоянии за адекватные деньги в нашей области стало крайне непростой задачей. Закрытие границ привело к тому, что пополнение рынка автомобилями из «большой России» практически остановилось.

О том, как дела обстоят сегодня, нам рассказал калининградец Николай (свое настоящее имя он попросил не раскрывать), который уже больше 15 лет занимается подбором и перегоном машин из-за пределов региона.

- Можете мне поверить: «живых» автомобилей за нормальные деньги в области просто нет! Остался один хлам, - говорит Николай. - Перегонять сейчас машину - огромный риск, потому что ты можешь остаться с ней перед закрытым шлагбаумом на границе и все издержки будут за твой счет.

По словам Николая, совсем бизнес перегонщиков все же не умер - опытные дельцы умудряются привезти автомобили из Санкт-Петербурга и Москвы, но, конечно, не в таких количествах, как до пандемии.

- Цены на рынке действительно сильно выросли, но даже после того, как вы оплатите услуги перегонщика, выгода будет минимум в 50 тысяч рублей по сравнению с тем, сколько такой же автомобиль стоит в Калининграде, - уверяет наш собеседник.

Перегон машины в область сейчас стоит в среднем 30 тысяч рублей плюс расходы на поезд/самолет, проживание, топливо и страховку («зеленую карту»). Но это только в случае, если заказчик сам находит в интернете автомобиль и договаривается с продавцом, после чего останется только забрать машину и приехать на ней в Калининград. Если необходимо проверить авто на месте, цена вырастет еще на 3-4 тысячи. За то, чтобы сначала найти вам нужный автомобиль, проверив ее потом юридически и технически, придется дополнительно раскошелиться на 15 тысяч рублей.

- Мне обычно заказывают самые распространенные модели, - рассказывает Николай. - У девушек в последнее время стала очень популярна Opel Corsa, которая стоит в среднем 230 тысяч рублей. Как видите, недорого, но, опять же, найти за эти деньги такую машину в хорошем состоянии в Калининграде практически невозможно.

Что дальше

Еще в ноябре российское правительство подготовило документ об увеличении утилизационного сбора на 25%. Как пояснили порталу Autonews.ru в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), у разных брендов из-за этого пройдет повышение цен на 1,5%-5%. Прибавку наверняка включат в плановое изменение прайса, которое у многих и так запланировано на март–апрель.

- Возможно, в 2021 году мы недосчитаемся ряда импортных моделей, - считают в РОАД.

КСТАТИ

По данным «Авито Авто», в популярном сегменте кроссоверов и внедорожников средний ценник на вторичном рынке Калининградской области за год увеличился на 7,9%. Сильнее всего подрожали две модели Toyota - RAV4 (+13,9%; средняя стоимость - 900 000 рублей) и Land Cruiser (+10,6%; 2 030 000 рублей). Меньше других изменилась цена на KIA Sportage (+0,2%; 850 000 рублей).