В Калининграде откроют музей Балтрайона

Артефакты с «Янтаря»Это сейчас Балтийский район называется Московским во всех официальных документах. Но мы-то с вами знаем: все, что за мостом на улице Киевской – это именно Балтрайон и никак иначе. Так что и музей, о котором пойдет речь, посвящен именно Балтрайону. А открыть его решил калининградец Александр Чернышев.- Балтийский район – это наш общий дом, точно так же, как мы по-прежнему зовем любимый кинотеатр «Родиной», называем нашу Родину - Балтрайоном. Нашему району, у которого богатая история и в котором живут заинтересованные люди, нужен свой музей, - говорит он.Александр является руководителем «профильного» сообщества «Балтрайон/Калининград» в социальной сети «ВКонтакте». Подписчиков предостаточно, и для них опубликовали просьбу поднять семейные архивы и поделиться старыми фотографиям этой части города. Народ активно откликнулся. У кого-то нашлись советские снимки вышеупомянутого кинотеатра «Родина», улиц и домов Балтрайона середины 1950-х, кто-то отыскал старые открытки. Так появились первые экспонаты для будущего музея, а сегодня вещей для экспозиции собрано уже немало.- Это, открытки, марки, редкие фотографии, предметы быта советского периода. Например, есть артефакты с завода «Янтарь»: мандаты, пропуска, телефонные книжки, бутылка из-под калининградской минеральной воды советского производства, - рассказывает Александр. – Все это пока хранится у меня дома, что-то у знакомых, что-то просто лежит на работе.Все только начинаетсяВещи ждут своего часа. А точнее – окончания ремонта в помещении. Подходящие квадратные метры в самом центре бывшего Балтрайона изыскали власти Калининграда, решившие поддержать интересное начинание. Это нежилое помещение в одном из домов.- Пока не закончится ремонт, и пока не откроем двери, я не говорю, на какой это улице, - секретничает Александр. - Помещение передано нам в безвозмездное пользование, ведь проект социальный.Зато и вход в музей будет бесплатный, и за экскурсии, которые Чернышев проводит по Балтрайону, денег тоже не берут.- Мы провели бесплатно уже больше 10 экскурсий, каждая из которых длится по полтора-два часа, - рассказывает он. - Начинаем от «Родины», заходим в сквер на Киевской, идем по Великолукской, посещаем несколько интересных объектов вроде ДК «Янтарь», старой школы или места, где когда-то стоял бюст Сталина. Но, конечно одно из главных мест - это пивоварня «Понарт». Мы показываем экскурсантам озеро Летнее, рассказываем о том, как переименовывали улицы. Интерес есть, приходит сразу по 30-35 человек.Александр явно вдохновлен тем, что имеет возможность осуществить свои замыслы прямо с нуля.- Мы ведь только начинаем. Я буду рассказывать обо всем шаг за шагом: как идет ремонт, какие собираем экспонаты. Сейчас пишем устав некоммерческой организации, планируем в будущем участвовать в грантах, конкурсах. Впереди – создание канала на YouTube, проведение видеоэкскурсий и запись коротких исторических роликов.На днях в музее «Фридландские ворота» прошла камерная презентация проекта. Жаль, что из-за коронавирусных ограничений гостей было не очень много. Им продемонстрировали фотографии, кое-какие документы, предметы. Звучали даже стихи о Балтрайоне. Организаторы говорят, что подобные мероприятия продолжатся, так что, следите за афишей и соцсетями!