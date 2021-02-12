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Общество

В Калининграде откроют музей Балтрайона

Идея социального проекта – популяризировать одну из интереснейших частей нашего города
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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