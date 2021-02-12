Коронавирусная Литва: высокая смертность, запрет на выезд из городов и жесткие штрафы за прогулки

«Красная зона». Когда-то это было обычное кардиологическое отделение. Пришлось переделать. Фото: пресс-служба самоуправления Вильнюса

Карантин без передышки

- Ни в коем случае не подстригайся, когда парикмахерские заработают, - советует знакомая, оценивающе рассматривая беспорядочную и растрепанную копну волос. Мы с ней встречаемся практически нелегально. Друг с другом могут находится только люди из одного хозяйства. Вдвоем в машине – уже не порядок. Оштрафовать – не оштрафуют, но по радио и телевидению, как молитву, каждый день по сто раз убеждают, что такие встречи крайне нежелательны и вообще – верх безответственности.

– Ты знаешь, это даже модно. Можно придумать что-то оригинальное, когда все закончится, - задумчиво продолжает она и предлагает доехать за кофе на вынос к ближайшей АЗС. Это осталось последним развлечением.

Парикмахерские, салоны красоты, да что там - практически все, кроме продовольственных магазинов, не работает с декабря прошлого года. Пишешь эти строки и перепроверяешь сам себя. Кажется, они не работают уже вечность, а не каких-то два месяца.

«А ты посмотри на президента (Гитанаса Науседу –Ред.), подстрижен, аж волосинка к волосинке. И как же это он запреты обходит?!», - это уже в местных социальных сетях народ бурлит, обсуждая политиков и прочих представителей элиты. Президент действительно с иголочки. И коммуникация явно хромает. Под католическое Рождество, как вступили запреты и всем приказали сидеть по домам (Рождество для литовцев главный праздник в году!), к нему из заграницы преспокойно прилетела дочка. Пример получился не очень.

Ограничительные меры в Литве по большому счету действовали весь год. Как ввели в марте 2020-го, так все и осталось. На лето поводок ослабили, но и тогда все оставалось с массой оговорок. Про места общепита, кафе, рестораны, пиццерии, суши-бары, ночные клубы или развлекательные центры все вовсе забыли. Как будто это все было во сне или в другой жизни. Никаких кинотеатров даже с рассадкой через три места. Туризм умер, как класс. Как и фитнесс-центры и всевозможные спортивные клубы с бассейнами. Школы и университеты закрыты, все переведено в онлайн, в детский сад ребенка можно отдать только со справкой с работы, что ни один родитель не трудится «на удаленке» и оставить дитя просто не с кем.

В Вильнюсе выпало много снега, трескучие морозы выгнали жителей с детьми на городские горки. Полиция устроила рейды. Правда, разгонять не стали - ограничились предупреждениями. Штрафы, к слову, «кусаются»: от минимальных 500 евро за нарушение санитарного режима, до 1500 евро. Но если заплатишь быстро, то «скидка» от нижнего порога в 50 процентов. Это все равно в переводе 22,5 тыс. рублей. Так себе плата за прогулку. 6 февраля на себе это испытала жительница Висагинаса пенсионного возраста. Женщина шла по пустой улице в сторону леса, а полиция, как потом объясняла, проводила скрытный рейд. Регистратор зафиксировал нарушение и никакой пощады. Штраф за административное нарушение размером в месячную пенсию.

Служба охраны общественного порядка проверяет соблюдение самоизоляции прибывших из зарубежья. Фото: пресс-служба самоуправления Вильнюса

Кстати, о полиции. Еще одна примета времени. Покидать свое самоуправление можно только по работе или на похороны родственников. Кататься по стране строжайше запрещено. А чтобы эта ограничительная мера соблюдалась, на въездах и выездах городов выросли блокпосты. Тоже, к слову, щадят. Деньгами чаще всего не наказывают, только разворачивают. За выходные – десятками тысяч автомобилей.

Говорят, в соседние районы можно удрать лесными тропами, но чревато. Впрочем, знакомые из Германии после Нового года проехали и ФРГ, и Польшу, спокойно добравшись до столицы Литвы. Не верят в такую осаду.

- Вас запугали по телевизору, вот вы добровольно и не высовываетесь. На самом деле все не так тоскливо, - хвалился бодрый эмигрант, как только просочился на Родину.

Страшная статистика

Еще в начале января Литва на душу населения была на первом месте в мире по количеству смертей от последствий коронавируса. Прирост достигал несколько сотен летальных исходов за сутки. В какой-то момент объявили, что статистика не учла около 800 скончавшихся из-за COVID-19. Если перевести в масштабы России (население РФ превышает численность в Литве в 52 раза), цифра составила бы почти 42 тысячи человек - это как весь Советск и Краснознаменск в придачу.

Общее количество смертей за все время в Литве – под три тысячи, заразились – почти 190 тысяч. Власти подозревают, что в реальности полмиллиона. Многие предпочитали переболеть тихо и лишний раз не «светится». Прямо сейчас – спад. По 200-300 новых случаев за сутки, а число погибших - один-два десятка.

Отделение интенсивной терапии больницы в Вильнюсе. Фото: пресс-служба самоуправления Вильнюса

Однако недавний рост, как это ни странно, только увеличил ряды ковид-диссидентов, считающих, что никакого вируса на самом деле не существует, а все это глобальный мировой заговор. Среди них - антипрививочники, сторонники теорий заговора и свято верующие, что в вакцине микрочип от Билла Гейтса, который будет активирован через волны связи нового поколения 5G, целая армия. Страшилки про измененный ДНК и ткани абортированного двухмесячного плода – едва ли не одна из самых популярных баек, которая постоянно видоизменяясь, гуляет по литовскому интернету.

Местные политики однажды даже заявили, что это результат «пропаганды с Востока». Дескать, в «информационной войне со стороны России» используются и такие «гибридные» методы. Такие заявления всегда звоночек, что никаких других аргументов в диалоге с уставшим от карантина и ограничений населением просто не осталось. Даже не понятно, как будет проходить массовая вакцинация с таким полчищем противников прививок.

А она, если верить все тому же президенту Литвы Гитанасу Науседе, не за горами.

До конца лета – 70%

Пока доставка вакцины в Литву откровенно хромает и идет черепашьими темпами. Раз в неделю доставляют то 2,5 тысячи, то чуть больше доз. В основном от Pfizer, иногда Moderna. Вот-вот обещали от AstraZeneca, но, кажется, у этого производителя что-то буксует в масштабах всего Евросоюза.

Глава страны в своем очередном обращении к народу пообещал, что уже в феврале подойдут к темпу вакцинации в 10 тысяч прививок в день, а с середины весны – в три раза больше. Дескать, к концу лета вакцину получит 70% населения. Из перспективы сегодняшнего дня это выглядит фантастикой. Кроме проблем с поставками потом в очередь каким-то образом придется загнать самих жителей.

А социальные сети только подливают масло в огонь, хоть отключай и запрещай их. Появились целые группы, в которых люди делятся своим опытом после вакцинации. И тут и боли, и температура, и фотографии краснющих распухших рук после укола.

И пока это только врачи, постояльцы домов престарелых и обслуживающий их персонал. Скоро обещают взяться за учителей. И сразу предупредили через СМИ. Схема следующая: или прививка, или тестирование раз в 10 дней, либо отстранение от работы с лишением зарплаты.

Экономике не дали загнуться

Казалось бы, при таком локдауне длиною в год, экономика давно бы померла. Но спасли солидные вливания. Еще весной ввели отсрочку налогов, частично оплатили простой предприятиям. Не то, чтобы очень щедро - скорее, чтобы не откинуться от голода, но не более. Государство покрыло плату за аренду помещений тем, кого заставили повесить замок на дверь, но многие все равно решились на банкротство.

Особенно непросто гостинично-ресторанному бизнесу и в целом всей отрасли развлечений. Попробуй не поработай чуть ли не весь год! Сегодня в Вильнюсе в очень приличной гостинице можно снять номер за 20 евро в сутки. Неслыханные цены даже для начала нулевых.