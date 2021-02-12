«Все будет Тик Ток, папаша!»: калининградских пенсионеров научат зарабатывать в соцсетях

Калининградец Дмитрий Шилов будет проводить уроки совершенно бесплатно. Фото: YouTube

Похоже, нашим пенсионерам смартфоны вскоре нужны будут скоро не только для звонков детям и внукам, но и для заработка в социальных сетях. Калининградец Дмитрий Шилов намерен открыть специальную школу видеоблогинга для пожилых людей. Об этом он рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Сам Дмитрий – видеоблогер, у него почти 600 тысяч подписчиков на Youtube-канале. Говорит, что дело это прибыльное.

- Я более 10 лет зарабатываю в соцсетях, в Youtube, активно развиваюсь в ТикТоке. Вот и решил пенсионеров, которые любят заниматься самодеятельностью, научить немного подзаработать. Что греха таить, старики у нас небогато живут. Мне-то денег хватает, посетил уже 25 стран. А теперь просто хочу помочь людям. С моей стороны это благотворительность.

По словам Шилова, в Калининграде есть курсы повышения компьютерной грамотности для пенсионеров, но вот школы видеоблогинга до сих пор не существует.

- Я буду учить этому бесплатно, в три этапа: как пользоваться соцсетями, какой контент размещать и как на этом заработать. Упор будет на ТикТок, который сегодня положил на лопатки все остальные соцсети.

Экспресс-курс продолжительностью в три недели будет проходить на свежем воздухе. Для того чтобы стать блогером, понадобится смартфон с хорошей камерой и, конечно, желание.

- Последнее - самое главное! Мои предполагаемые ученики - люди взрослые, прожили жизнь, они еще и нас научат тому, как не обращать излишнее внимание на общественное мнение! – уверен Дмитрий.

Насчет того, о чем именно пенсионеры будут рассказывать миру, у него тоже есть соображения.

- Кто-то о своем огороде поведает, кто-то про свой двор, кто-то про кошечек, кто-то расскажет о ценах на рынке. Все темы берем из жизни, - подсказывает блогер.