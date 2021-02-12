Режиссер фильма «Пугало»: Надеюсь на успех в прокате, было бы хорошо заработать

Что мы знаем о Якутии? Мамонты, дикий холод, бриллианты. А теперь там есть еще и большое кино. 25 февраля в широкий прокат выходит картина режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Эта работа уже успела взять главный приз на фестивале «Кинотавр» в 2020 году, а также приз за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай) и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. На днях в Калининграде состоялся специальный показ фильма, а Дмитрий Давыдов побывал в студии радио «Комсомольская правда» и стал гостем программы «Говорит Калининград».- Я мечтал сюда приехать и посмотреть город, - признался режиссер. -. Так и сказал своим агентам, что до Санкт-Петербурга и Москвы побываю в Калининграде. Прилетел, походил по городу: Кафедральный собор, эстакадный мост. Интересный город! Здесь надо снимать кино.«Видеть себя и свое людям нравится»По образованию Давыдов учитель. Отработал в школе 16 лет, занимался с подростками, на общественных началах открыл небольшой кружок-киношколу для детей. Там и задумал снять настоящее кино. Ради съемок дебютного фильма «Костер» продал машину да еще взял кредит. В якутском прокате фильм провалился, но хорошо проявил себя на фестивалях. Равно как и последующие работы Давыдова, которые, впрочем, в прокате теперь оказались успешны. Говорят, свободных мест в кинозалах не было. В Якутии вообще ходить в кино на «свои фильмы» принято и популярно.- Об отечественном кино часто слышим: «Это наше, мы не пойдем на него». При этом в Якутии кино не только активно снимают, но и, что важно, смотрят. Почему людям интересно?- Российское кино есть московское, столичное. А тут - наше, якутское. Мне, например, важно, чтобы звучала якутская речь в кинотеатрах. Поэтому язык моих фильмов - якутский, где-то они будут идти с дубляжом, где-то с субтитрами. А еще снимаются у меня знакомые на наших улицах, где наш быт и наши шутки. Видеть себя и свое на экране людям нравится.- Так всегда было?- С самого начала. Первый якутский фильм вышел в прокат в 2005 году. И сразу зритель пошел. Потом появились хорошие легкие комедии, и все стали понимать, что якутское кино интересное и даже веселое. А до этого ничего не было. В советские годы кино в Якутии практически не снималось, хотя якутские актеры были заняты в трех или четырех фильмах. В 1980-1990-х на базе «Сахафильм» (государственная национальная кинокомпания в Якутии - Ред.) сняли ряд короткометражек. Тогда ни базы, ни специалистов у нас особо не было. «Сахафильм» организовали только в 1992 году. А теперь вот в Якутии активно развивается и театр, они уже получали «Золотую маску», но в России почти неизвестны. Зато их хорошо знают за рубежом, наши режиссеры работают в Венгрии, других странах Европы.Якутия ближе, чем кажется- Значит зритель у вас лояльный?- Да, но если раньше «кушал» все, что дают, то теперь начинает выбирать и говорит: «Нет, ребята, вы тут маленько не очень хорошо сделали. Что-то делайте уже качественно». Появляются свои критики, которые пишут разгромные отзывы. И правильно! Мы понимаем, что нужно расти. Интересно, что и в Калининграде живут люди, которые работают в якутском кино! Это операторы, светооператоры, другие специалисты. Они из Якутии когда-то переехали к вам. Было бы здорово сделать с Калининградом какой-то проект. У вас же есть энтузиасты? А погода и локации для съемок здесь замечательные.- Сейчас морозы у нас стоят, но с якутскими их, конечно, не сравнить?- Весной, когда снимали «Пугало», температура доходила до -30. Следующий фильм снимали в январе при -60. Работали на улице часов по 7-8, было сложновато, люди мерзли. Поэтому пять минут снимали - полчаса грелись.- Техника ломалась?- Да. Мы снимали очень длинную сцену на 6 минут и делали много дублей. На восьмом в камере остановился вентилятор, она полностью «села». Потом ремонтировали ее… Со звуковым оборудованием тоже были проблемы. Выручал второй комплект камер и батарей. У нас была специальная машина, в которую мы на время перерыва заносили технику. Потому что если сразу в домашнее тепло с мороза занести, все сразу запотевает.Больше денег- больше возможностей- Новые фильмы от вас когда теперь ждать?- Только 4 февраля закончились очередные съемки, впереди монтаж и фестивальное продвижение. Это история про 40-летнего мужика, который из города возвращается к себе в деревню. Родственников и знакомых у него не осталось, он понимает, что и там, и здесь он чужой. Рабочее название фильма - «Муха». Потому что он заходит в дом, а там муха летает. И он с ней начинает дружить. Если все получится, то через год, в феврале-марте фильм выйдет в прокат. Есть и еще планы – в этом году снимаю сразу три фильма. А ближе к весне буду подаваться в Москву, в минкульт - там же ежегодно распределяют деньги на поддержку кино. Просто до этого якутское не подавалось никогда. А я хочу приехать и оформить заявку, чтобы выиграть грант.- На какую сумму рассчитываете?- Ну, 50-100-150 миллионов рублей… Все зависит от проекта, от сценария. Минимум у них идет от 35 миллионов. Для сравнения: бюджет «Пугала» - 1,5 миллиона рублей, из которых 500 тысяч были мои, остальные - грант от частного фонда поддержки якутского кино. Для российского кино это мизер, средние суммы там - в районе 60 миллионов. Хотя кто-то пытается сейчас снимать на Айфон с бюджетом в полтора миллиона рублей.- В чем же разница?- У меня есть пока опыт тратить полтора миллиона (улыбается). Это все очень сложно в плане оборудования, нормальное не можешь привезти, камеры дорогие. По съемочным дням ограничения. У меня были максимально сжатые съемки на 14-15 смен. Было бы больше денег, было бы и больше свободы действий. И по специалистам я ограничен. У нас большая проблема с художниками, вторыми режиссерами, ассистентами, звукооператорами (профессиональный у нас вообще один). Люди учатся сами, а хочется привозить специалистов с опытом. И тогда качество съемок будет расти.Я жду определенного успеха в прокате от фильма «Пугало». Потому что из школы я уволился, и было бы хорошо заработать, чтобы вложиться в другие проекты. Хотя так же, как в Якутии, в других регионах его смотреть, конечно, не будут. Опыта выхода в общероссийский прокат у меня нет, но хочется, чтобы интерес публики присутствовал.О ЧЕМ ФИЛЬМОтдать себя ради других«Пугало» - история о знахарке, которую ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Режиссер придумал эту историю 10 лет назад. По словам Дмитрия, все эти годы сюжет крутился у него в голове, и он попытался от этого избавиться, сняв кино. «это фильм об освобождении, о полной свободе человека, о самопожертвовании, о помощи людям, о том, почему можно отдать всего себя ради других». – говорит Давыдов.МНЕНИЕ КРИТИКА«Это странный феномен»Антон ДОЛИН, кинокритик, главред журнала «Искусство кино»:- Якутия существует в России как отдельная страна, благодаря кино в том числе. Есть своя публика и огромное количество режиссеров, продюсеров и актеров, работающих в разных жанрах. Все якутское кино - чудо, говоря простым языком. А говоря более напыщенно – это феномен очень странный, необычный и интересный для России. И беспрецедентный, в общем-то, для других стран. Это с одной стороны региональный кинематограф со своим собственным языком, визуальностью, культурой, традициями народа. С другой стороны, человек неподготовленный и ничего не знающий, тоже способен в это войти и что-то почувствовать.