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Режиссер фильма «Пугало»: Надеюсь на успех в прокате, было бы хорошо заработать

Обладатель Гран-При «Кинотавра» Дмитрий Давыдов побывал в Калининграде и рассказал «Комсомолке» о специфике работы в родной республике
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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«Пугало» - история о знахарке, которую ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение.

«Пугало» - история о знахарке, которую ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение.

Фото: официальный постер