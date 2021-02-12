Жители Светлогорска и Пионерского бьют тревогу в соцсетях. На снимках, выложенных в интернет, видно, что берега местной реки буквально залиты чем-то похожим на кровь - вода мутная, с пеной и плотной пленкой на поверхности. По иронии судьбы речка называется Чистая. Протекает через Пионерский и Светлогорский районы и впадает в Балтийское море, пересекая пляж Пионерского. Вместе с нечистотами, разумеется.Как рассказала «Комсомолке» главный редактор газеты «Новости Пионерского» Елена Бурова, серьезные проблемы с Чистой начались еще летом.- Вода периодически желтеет, становится мутной, с какой-то пеной. Стоит неприятный запах. Это, вероятно, не химия, а какая-то органика - слив или сброс, - говорит Елена.По ее словам представители местной администрации провели уже несколько рейдов. К делу подключился Общественный совет Пионерского – собственно, эти неравнодушные люди и подняли вопрос. Например, 18 января, члены совета совместно с администрацией и «Водоканалом» обследовали речку и подтвердили «факт желтизны воды и ужасного запаха». Были и письма в областное министерство природных ресурсов и экологии.Кто и откуда сбрасывает гадость в речушку, неизвестно до сих пор. Одни винят дачников, другие говорят, что источник в поселке Зори Светлогорского района. Мол, раньше там был большой совхоз, располагались силосные ямы, свинарник. Что сейчас там, и пользуются ли инфраструктурой – не совсем понятно. Еще одна из версий – воду окрашивает кровь со скотобойни, но подтверждений тоже нет.По словам Елены Буровой, на территории Пионерского не обнаружили источников загрязнения. Значит, сбросы нечистот происходят где-то выше по течению, а это уже Светлогорск.- Мы получили такую жалобу и планируем в ближайшие дни выезд вместе с руководителем совхоза и представителями пионерской администрации. Будем определять источник загрязнения, – заявил «Комсомолке» глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко. – Как только конкретный факт установим, то у нас моментально появится версия и мы ее озвучим.«Комсомолка» продолжит следить за ситуацией.