Эта история закрутилась в апреле 2019 года. Писатель Алексей Иванов, автор популярных романов «Географ глобус пропил», «Тобол», «Сердце пармы», приехал в Калининград на ежегодный фестиваль «Библионочь». Кроме встречи с читателями, он прокатился по области, посетил, в частности, Балтийск, послушал истории о штурме Пиллау весной 1945 года, о тевтонском прошлом этой земли… Позднее в интервью Иванов признался, что на самом западе России у него зародилась идея нового романа. Так появились «Тени тевтонов» - магическая книга, где переплетаются два сюжета, две эпохи: события в Восточной Пруссии в 1945 году и время заката Тевтонского ордена.В конце прошлого года стало известно, что роман готов и что он выйдет сразу в двух форматах – обычном бумажном и в виде аудиосериала. В январе «Тени тевтонов» появились в продаже, а 9 февраля в Калининграде, в Кафедральном соборе, состоялась первая презентация книги, между прочим, на три дня раньше, чем в Москве.«Чувствую себя, как на отпевании»- У меня никогда не было встреч с читателями в соборе, чувствую себя, как на отпевании, - пошутил Алексей Иванов.А потом рассказал, как появился замысел романа о рыцарях Тевтонского ордена:- Честно говоря, я был очарован немецкой, рыцарской историей этой земли. И поскольку я человек географически влюбчивый, решил написать книгу. После Калининградской области посетил Польшу, съездил в Мальборк, Гданьск, Торунь, в бывшие рыцарские города… Это вообще единая территория, а сервер ее находится в замке Мариенбург, который долгое время был столицей Тевтонского ордена, резиденцией верховного магистра.Алексей Иванов отметил, что в нашей стране репутация у тевтонских рыцарей так себе. «Псы-рыцари», Ледовое побоище, «дранг нах остен» и так далее. Формированию такого образа поспособствовал легендарный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», но не только. Большую лепту внес популярный в советское время роман классика польской литературы Генрика Сенкевича «Крестоносцы» - ол разгроме тевтонских рыцарей под Грюнвальдом.- У меня нет озлобления по отношению к Тевтонскому ордену, поэтому роман я написал без какой бы то ни было исторической ненависти. Даже чувствовал себя немного тевтоном… - улыбнулся Алексей Иванов. – Что касается части, посвященной Великой Отечественной войне, то ее я писал, учитывая трагедию, которую пережили не только русские, но и немцы.Писатель признался, что перед тем как взяться за перо внимательно изучил тему:- Я прочитал много литературы о тевтонских рыцарях. Особенно отмечу калининградского историка Анатолия Бахтина, его научные работы о тевтонских магистрах многое мне дали. Читал и художественную литературу, историческую и историко-фэнтезийную, в том числе и местных авторов.О русских и европейцахПосле небольшой вступительной лекции о тевтонах, о том, как создавался роман, ведущая озвучила несколько любопытных вопросов из зала.- Что ждет в будущем Калининградскую область? – поинтересовался один из поклонников творчества Иванова. - Вам ничего не намекнули духи тевтонов?- Нам никому неизвестно, что нас ждет в будущем. Мне видится, что Калининградская область станет порталом России в Европу, - ответил писатель. - Или - территорией Европы, которая одновременно является Россией. Это пространство интеграции нас в них, их в нас. История не должна разделять. Сейчас время трудиться сообщаться. И тут нам можно брать пример с поляков, которые, например, восстановили тевтонский замок Мариенбург. Поляки отнеслись к своему тевтонскому наследию более гуманно, чем советские власти к немецкому наследию в Калининграде. Потому что немецкая история их земли стала историей польской. И нам надо относиться к этому как к своей истории. В Калининграде ощущается, что Германия – это тоже немножко Россия. У нас же много общего, и это общее нужно развивать.Еще один вопрос был про глобализацию и особый российский путь, о котором много любят говорить, особенно в последнее время.- Сейчас век глобализации, но я считаю, что у России нет своего собственного пути, - сказал Алексей Иванов. - У нас есть отклонения от нормального, разумного и здравого пути. Глобализация не противоречит тому, что мы считаем важным, нужным и уникальным. В глобальном мире ценно именно уникальное. Кому интересен Макдоналдс, который есть везде? А вот авторский ресторан очень даже интересен. Правильно организованная глобализация содействует тому, что именно локальное становится способом заработать еще больше денег.Следующий вопрос был не менее философским:- Чем русские отличаются от европейцев?- Не характером, ни русской душою, ни гуманистическими ценностями, это общие ценности. Но в любом обществе ценности организованы иерархически. Этой иерархией ценностей мы и отличаемся от европейцев. У них на первом месте свобода, через эту ценность происходит самореализация, продвижение по социальной лестнице и так далее. А в России свобода – это не ценность номер один, она номер два или три. А главная ценность у нас – это идентичность. И самореализация происходит через эту идентичность. Если человек принадлежит, к примеру, к рабочим, то для рабочего класса ценность номер один - это труд. И человек будет реализовываться через труд, а не через свою свободу. В этом отличие русских и европейцев. И это ни хорошо, ни плохо. Это данность. Мы такие.КСТАТИВ скором времени по книге «Тени тевтонов» будет снят сериал. Права на него Алексей Иванов уже продал студии Yellow, Black and White – первой российской кинокомпании, продавшей права на сериал «Лучше, чем люди» платформе Netflix. На ней он первым среди российских телепроектов вышел под брендом Netflix Original с локальным дубляжом.Съемки «Теней тевтонов», по словам Алексея Иванова, пройдут в Калининградской области, Польше и Германии.