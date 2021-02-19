Алиханов – о слухах про застройку стадиона «Балтика»: Я обещаю, что никогда не дам тронуть это место

Сейчас ничего, кроме спортивных объектов и благоустройства строить на "Балтике" нельзя Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Антон Алиханов заявил, что никогда не разрешит застроить стадион «Балтика» в Калининграде.

«Опять появились вбросы про проект генплана и «застройке» стадиона «Балтика». Нами уже подготовлены изменения в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ N 10, согласно которым изменены наименования и цветовое отображение функциональных зон генплана», - сообщил Алиханов.

Губернатор отметил, что объекты спорта, детские сады, школы и подобные объекты теперь необходимо отображать в составе зоны специализированной общественной застройки.

«Новым проектом дано описание функциональной зоны, где, действительно, предусмотрена возможность размещения коллективных средств размещения (в составе крупных спортивных комплексов, спортивных школ, больниц), однако, это не означает, что на «Балтике» планируется, или будут строиться гостиницы. Тем более, что на этой территории расположен ОКН регионального значения с установленной зоной охраны! Застройка там запрещена, никаких капитальных объектов», - заявил глава региона.

Алиханов подчеркнул, что сейчас ничего, кроме спортивных объектов и благоустройства строить там нельзя, так и останется после изменений в генплан.

«Мы построили на Балтике инклюзивную детскую площадку, баскетбольную площадку, два новых тренировочных поля, строим два минифутбольных поля, планируем теннисные корты. Я обещаю, что никогда не дам тронуть это место. Тут был, есть и будет спортивный парк», - заключил Антон Алиханов.