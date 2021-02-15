«Надеемся, это не подготовка к продаже здания»: из Дома актеров в Калининграде выселяют театральных деятелей

Здание постройки начала ХХ века прекрасно сохранилось до наших дней, хотя и требует ремонта. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде началась подготовка к ремонту довоенной виллы, расположенной на проспекте Мира, 67. Информация о проведении электронного аукциона опубликована на сайте госзакупок. Здание, о котором идет речь, уже 35 лет известно как Дом актера. Согласно техзаданию, старинный особняк постройки начала ХХ века планируется «приспособить к современному использованию». В планах - отремонтировать крышу, фасад, внутренние помещения, провести электромонтажные работы и заменить коммуникации. На все про все из областного бюджета готовы потратить почти 10,4 млн рублей. Подрядчик будет обязан сохранить исторические элементы, включая оригинальную лепнину и кованые элементы лестниц.

«Квартирантом» Дома актера сегодня является региональный Союз театральных деятелей. Это одна из старейших организаций Калининградской области, недавно отметившая свое 75-летие.

- На протяжении многих лет статус Дом актера так и не был окончательно определен и закреплен за нашей общественной организацией, - рассказал нам временно исполняющий обязанности председателя регионального отделения Союза театральных деятелей России, режиссер Дмитрий Смагин. - Сначала дом был в муниципальной собственности, с 2006 года и до сих пор находится в областной. Руководитель Союза театральных деятелей Российской Федерации Александр Калягин ведет переговоры с правительством Калининградской области, чтобы мы не оказались вообще на улице.

По словам актеров, со стороны Калягина прозвучало предложение о том, чтобы перевести дом в федеральную собственность и взять его на содержание, но никаких дальнейших шагов пока не сделано. Региональному Союзу театральных деятелей прислали официальное письмо о том, что до 1 февраля Дом актера нужно было освободить для предстоящего ремонта. Правда, куда переезжать, никто не объяснил.

- Мы находимся в полном неведении, гарантийных писем нет. Было только письмо от вице-премьера Алексея Силанова о том, что на данный момент для продолжения работы Союза подыскивается помещение. У нас два вопроса: куда мы переедем, и вернется ли Союз театральных деятелей в Дом актера? Очень надеемся, что это не какая-то предпродажная подготовка здания или что-то в этом духе. Сейчас в документах значится «под современные нужды», но мы этот проект не видели, нас с ним никто не знакомил, - говорит Смагин.

В Доме актера сейчас базируется театр «Дель» (проходят выступления и репетиции), расположена уникальная для области библиотека по театральному искусству, архивы театральных работников.

- Сказать, что здание пустует, конечно, нельзя. Просто в связи с эпидемией люди старшего поколения не могут там всегда находиться, вышли на удаленку. Но здание функционирует, коммуналку мы платим. Крыша и стропила в хорошем состоянии, черепицу, конечно, нужно править, потому что есть подтеки. Не просто косметически, а капитально ремонтировать здание уже пора, спору нет, – соглашается Дмитрий Смагин.

Когда-то в подвале Дома актеров находилось кафе «12 стульев». Владелец кафе поддерживал артистов, предоставлял им скидки, здесь проходили тематические вечера. После гибели предпринимателя заведения проработало еще некоторое время, но потом закрылось. Говорят, не удалось решить какие-то технические вопросы, связанные с газовым оборудованием. Все что можно, из кафе вынесли - осталась лишь барная стойка да пара столов на кухне...