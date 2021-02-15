Многоэтажек не будет, а пробки никуда не денутся: что ждет Куршскую косу в этом году

Инфраструктура косы все еще не рассчитана на огромный наплыв гостей. Фото: Александр Подгорчук

С этого года, как уже писала «Комсомолка», за проезд на территорию национального парка «Куршская коса» нужно платить вдвое больше. Еще в конце ноября 2020 появился приказ, согласно которому стоимость посещения нацпарка увеличивается со 150 до 300 рублей за человека. Кроме того, еще 150 рублей придется заплатить за легковой автомобиль (или мотоцикл).

Несмотря на подорожание, количество туристов на косе не убавилось. За 10 январских праздничных дней нацпарк посетили 14,5 тысячи туристов.

- Мы готовимся к летнему сезону и думаем, что гостей будет не меньше, - рассказал директор нацпарка Анатолий Калина в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». - Цену подняли максимально и цель была снизить поток отдыхающих. В 2012 году у нас было 250-280 тысяч, в 2019 году уже 580 тысяч туристов. Коса не готова к такому наплыву. Для нас это большая нагрузка. К посещению на косе доступно всего лишь 15-18% территории. Остальная территория должна быть закрыта, она должна сохраняться, охраняться.

Всем стоять!

Вопросы с въездом и выездом с территории национального парка не теряют своей актуальности. Да и Зеленоградск не готов принимать такое количество автомобилей. Только в минувшее воскресенье на территории нацпарка побывало 350 автомобилей (это туристы и рыбаки). Именно они и сформировали затор на выезде. А впереди - весна и лето! Неужели нам так и стоять в этих проклятых пробках?

- Предстоит ряд совещаний и в правительстве, и в ГИБДД по перспективе въезда и выезда с территории нацпарка. Нужно подождать, мы не сидим без дела. Ситуация сложная. Будем прорабатывать схему, при которой движение пойдет через город Зеленоградск, но уже в другом направлении. Одна из версий – въезжать на территорию парка через Зеленоградск, а выезжать уже по Окружной дороге. Над этим вариантом работаем, - сказал Анатолий Калина.

О строительстве

Обсудили в эфире и свежий федеральный закон о национальных парках.

- Все, что в этом законе сделано, это чтобы снять социальную напряженность на территории национальных парков. У нас три поселка, а есть национальные парки, в которых 130 поселков. И ограничения, которые были введены на территориях – прохождение экологической экспертизы. Не каждый жить мог себе позволить ее пройти, не всегда можно было пройти с первого раза. Эта напряженность не давала развития поселкам. А перспективы у наших поселков хорошие, – считает директор косы. - Можно восстанавливать все очистные сооружения, водопровод и все делать, чтобы поселки зажили и для местного населения, и для туристов.

При этом директор заверил, что Куршскую косу «никто 9-этажками застраивать не будет».

- Никакой высотной застройки на территории парка не может быть. На земельных участках, которые есть, и которые люди продают, возможны строительство и изменения. Если человек купил участок и хочет переделать дом, он предоставляет документы, согласовывает все. Стройтесь, пожалуйста, но согласно градостроительному кодексу, - говорит Анатолий Калина. - Расширения границ тоже не может быть. Границы поселков сформированы и территорию никто увеличивать не даст.