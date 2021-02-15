Погода на неделю в Калининграде: много осадков, пять суток морозов и самый теплый день февраля

Времени полюбоваться зимними пейзажами будет предостаточно. Фото: Александр Подгорчук

Минувшие выходные стали в наше городе самыми теплыми с начала февраля. Температура воздуха в какой-то момент поднялась до +2,2 градуса, но потом вернулись морозы, которые, по прогнозу синоптиков, задержатся в Калининграде до конца рабочей недели.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник в нашем городе будет -1..-2 градуса. Пройдет снег с дождем, после чего ночью похолодает до -11.

Со вторника морозы немного усилятся - дневные температуры составят -3..-4 градуса. Осадки (в том числе обильные) тоже прогнозируются.

Самым холодным на этой неделе должен стать четверг. За окном будет -7 градусов. Постепенно температура начнет расти, но в пятницу нас еще ждет минус (-1) и очередная порция мокрого снега.

Выходные, как и на прошлой неделе, обещают быть в плюсе. В субботу термометр покажет +2..+3 градуса, в воскресенье - до +4..+6, и этот день окажется самым теплым в нынешнем феврале.

Атмосферное давление на протяжении всей недели будет понижаться. В понедельник-вторник оно останется слегка повышенным (около 770 миллиметров ртутного столба), а в воскресенье упадет до 766 мм.