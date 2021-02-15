В Калининградской области стартовал «Марафон идей» от партии «Новые люди»

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

«Марафон идей» – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

«Марафон идей» от «Новых людей» только стартовал, а мы уже получили сотни предложений от наших сторонников.