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«Еле сдерживал слезы»: дворнику Владимиру вручили велосипед, купленный на народные деньги

Церемонию вручения подарка организовала визажист Ольга Быкова
Иван МАРКОВ
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Теперь Владимир (в центре) вновь сможет ездить не только на работу, но и на море.

Теперь Владимир (в центре) вновь сможет ездить не только на работу, но и на море.

Фото: Григорий БЫКОВ

История со сбором средств на покупку велосипеда для дворника Владимира, который работает в Калининграде на улице Карла Маркса, благополучно завершилась. Напомним, объявление о сборе разместила на своей странице в Инстаграме визажист Ольга Быкова. Она объяснила, что Владимир – не обычный дворник, а человек, работающий с душой, доброжелательный и вежливый, но недавно у него украли велосипед, на котором он ездил на работу. Более того, у Владимира есть разряд по велоспорту и в свободное время он ездил на своем велосипеде до моря.

Ольга решила по-соседски помочь и обратилась к своим подписчикам за поддержкой. В тот же день она получила неожиданный отзыв – необходимую сумму собрали всего за сутки, а после публикации в «Комсомолке» историей с велосипедом заинтересовалось руководство одного из калининградских веломагазинов. Там Ольга получила большую скидку и подарки для Владимира. Вручение произошло в выходные.

- Мы, кроме Володи, никого не приглашали, боялись что он будет стесняться, - рассказала Ольга. – Но сюрприза, кстати, не получилось. Ему на работе коллеги сказали, что вокруг него настоящая шумиха. Пришел он к нам очень взволнованный, принес фотографии, фотоаппарат-мыльницу, подарил нам вазу и свой рисунок. Он был очень рад и благодарен, еле сдерживал слезы.

Ольга долго разговаривала с Владимиром по душам. Он рассказал, что ему 51 год, что у него есть две сестры. Его дедушка по материнской линии был этническим китайцем и отвечал за культурные связи с КНР. Как выразился сам Владимир, улыбчивость у него в деда.

- Он очень был рад, что люди откликнулись на его беду, - продолжает Ольга. – Правда, Володя еще не знает, что сюрпризы будут продолжаться. Нам он пообещал, что продолжит ездить на велосипеде на море.

- Верить нужно в добро, в хорошее, - отреагировал на подарок Владимир. – Чем нас больше, тем мы сильнее!

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