Легкость и благозвучностьВо вторник, 16 февраля, председатель комитета территориального развития и строительства города Калининграда Артур Крупин в очередной раз рассказал журналистам о работе топонимической комиссии. Правда, вице-мэр был чуть откровеннее, чем обычно, и сообщил, что в последнее время обсуждения проходят довольно бурно.- Очень важно, что топонимика связана напрямую с русским языком, с красивым произношением и легкостью написания, - начал Крупин. - Наименование не должно быть перегружено сложными словами. Желательно, чтобы в названии было не больше трех слов, а в идеале два слова, потому что мы всегда должны помнить о наших детях, которые заполняют в школах различные анкеты. В общем, написание и произношение должно быть благозвучным.Также замглавы заметил, что при произношении названия улицы и адреса у человека в голове должна моментально выстроиться логическая цепочка. То есть, он должен тут же понять, в каком районе этот адрес находится. Правда, логику членов топонимической комиссии нужно еще постараться понять.- Новые улицы, созданные по результатам утверждения проекта планировки на юго-востоке, где у нас расположены улицы Пархоменко, Левитана. Это что-то связанное с художниками. Появился у нас Саврасов, улица Пясковского. А когда мы обсуждали территории на юге Калининграда в районе улиц Дзержинского и Аллеи Смелых, там у нас была Раменская. У всех появилась ассоциация с Москвой и Московской областью – так появилась улица Люберецкая. А где есть земельные участки, образованные для предоставления многодетным семьям, там, естественно, ассоциация с детьми и детскими художниками – появилась улица Агнии Барто (на самом деле, она поэтесса – Ред.).«Мы избегаем вопросов переименования»Тут Крупин плавно перешел к спорам внутри комиссии. Он сразу оговорился, что, в основном, они касаются истории. Причем, споры разгораются как из-за новых названий, так и по поводу переименований.- Сейчас поднимаются вопросы о переименовании, которые еще предстоит очень серьезно на высоком уровне обсуждать. Мы пока этой темы, я честно скажу, избегаем. В свое время, в советский период, было присвоено много наименований калининградским улицам в честь людей, совершивших те или иные поступки в период революции и Великой Отечественной войны. А сейчас открываются новые факты - история неоднозначна. Я являюсь противником обсуждения таких вопросов, но члены топонимической комиссии и общественные организации периодически обращаются с вопросами о переименовании.Крупин также отдельно остановился на другом противоречии, заметив, что сложно удержать баланс, называя улицы в честь военачальников, и одновременно пропагандируя «мир, добро и согласие».- Мы сейчас очень серьезно занимаемся историей Великой Отечественной войны и историей Восточно-Прусской операции. Но, с одной стороны, хотелось бы увековечить память того или иного героя, солдата или события, а с другой – у нас самое большое количество наименований, связанных с темой войны. Есть улицы Танковая, Артиллерийская, Минометная… Все это, по мнению некоторых филологов, несет некую агрессию. Эти обсуждения постоянно между членами комиссии происходят.Двуязычное наследие ЧМ-2018Представители прессы также передали вопрос от читателей по поводу двуязычных русско-английских аншлагов, висящих на стенах домов с ЧМ-2018.- Это было обязательное требование: на всех протокольных маршрутах должны были быть наименования на английском языке. Сейчас это даже странно смотрится, но что я могу сказать: наверное, надо вспоминать о хорошем событии, которое прошло летом 2018 года в Калининграде и гордиться этим. Это такие небольшие оставшиеся атрибуты от этого замечательного события. Рано или поздно они себя изживут и будут демонтированы.- А как вы относитесь к тому, что люди иногда делают аншлаги на русском и немецком?- Это нехорошо и неправильно. Я бы даже сказал, что это нарушает закон. Если мы говорим о многоквартирных домах, это – ответственность управляющих компаний. Вид аншлагов определен. И размерный ряд, и место размещения. Эти правила должны соблюдаться.- А если это частный дом?- Здесь уже управляющие компании, к сожалению, повлиять не могут. Но здесь все сводится к ответственности и к зрелости самосознания собственников, - заключил Крупин.