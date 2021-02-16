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Экономика

Жилые дома и бизнес-центры: что появится на месте рыбного порта в Калининграде

Заброшенную территорию власти намерены превратить в живой район - как в Европе
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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