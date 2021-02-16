Жилые дома и бизнес-центры: что появится на месте рыбного порта в Калининграде

Во вторник, 16 февраля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов побывал в морском рыбном порту. Журналисты, которые прибыли на место чуть раньше главы региона, прогулялись по порту и ужаснулись. Это за забором прохожим и водителям проезжающих мимо машин ничего не видно. А территория порта огромная и, как это у нас часто бывает, находится в ужасном состоянии. Заброшенных зданий не два и не три, их очень много. Это и небольшие домики вроде будок охраны и огромные цеха. Есть несколько многоэтажных зданий, которые пустуют годами. Окна выбиты, двери выломаны. Вход в спортклуб, который когда-то посещали работники порта, заколочен щитами фанеры. Закрыты навсегда несколько медпунктов для рыбаков и моряков.- На наш взгляд, рыбный порт с точки зрения экономического участия в жизни региона играет роль небольшую, незначительную. И эта территория должна быть каким-то образом переосмыслена, - сказал губернатор и выразил желание этот вопрос обсудить с руководством порта и с Росрыболовством на коллегии, которая пройдет в Калининграде. - Очевидно, что ресурса на развитие и ревитализацию этого объекта именно как объекта портовой инфраструктуры сейчас нет. Да и, наверное, и необходимости такой сегодня нет.- Что же может ждать порт?- Есть хорошие примеры в соседних государствах, в Европе. Там портовые территории превращаются в живущие районы города. Это какая-то застройка, не обязательно жилищная. Часто у воды располагают какие-то деловые кварталы. Вполне возможно, что это судьба и этого порта.- То есть бизнес-квартал в порту?- Да! Я боюсь быть обвиненным в том, что «убили порт, загубили специально» и все такое прочее. Но мы видим, что вполне себя хорошо чувствует Калининградский морской торговый порт и, несмотря на все сложности, он живет, развивается, обновляет свое оборудование. Вопрос развития логистики для нас не снят, он является одним из главных. Есть ряд проектов, о которых мы докладывали президенту на Совете безопасности и ряд поручений отрабатывается в плане развития логистического, транспортного потенциала Калининградской области. Но очевидно, что в международном сообществе сложилась тенденция, логичная и естественная, вывода портов из центов городов на периферию или за пределы города. Собственно, основные портовые мощности выведены за пределы Калининграда, несмотря на то, что Калининградский морской торговый порт продолжает функционировать и здесь вряд ли что-то изменится в ближайшее время.По словам главы региона, Калининградский рыбный порт при этом «заметно деградировал последние десятилетия».- Необходимо принимать радикальные решения, что-то переосмысливать, продумывать проекты. Они могут быть связаны, в том числе и с производством и переработкой рыбы, но в гораздо более компактном и современном виде.- Могут появиться и жилые кварталы?- Все возможно. Мы готовы получить активно живущую территорию, а не увядающий вид, который не делает чести ни Росрыболовству, ни городу, ни региону в целом.